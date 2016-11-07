İşte halkın seçtiği o logo

Logo yarışmasının sonuçları kulübün resmi internet sitesinden açıklandı. Açıklamada, "Taraftarlarımızın yoğun ilgi gösterdiği ve 2500'ün üzerinde logonun gönderildiği yarışmada ön değerlendirmeyi geçerek halk oylamasına sunulan logolar arasından Murat Küçükibrahimoğlu 2017 oyla 'Halkın Birincisi' seçildi.



Trabzonspor bünyesinde oluşturulan jüri tarafından değerlendirmeye tutularak Caner Purç, Gökhan Yıldırım, Fatih Delen ve Servet Bulut'a ait logolar ise finale kaldı. 'Halkın Birincisi' ile beraber dört finalist logonun yeniden değerlendirilmesi sonucunda jüri, 'Trabzonspor'un, kentin ve bölgenin karakteri ile özdeşleşmiş, mücadele ve zafer dolu elli yılını iyi yansıttığı' gerekçesi ile Murat Küçükibrahimoğlu'nun logo tasarımını 'revizyona tabi tutmak koşulu ile' kazanan ilan etti. 50'inci Yıl logomuzun sahibi Murat Küçükibrahimoğlu'nu tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi.