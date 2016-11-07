 Herkese gösterdiniz – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Herkese gösterdiniz

    Herkese gösterdiniz

    Teknik direktör Yanal, derbisi sonrası soyunma odasında futbolculara, “Neler yapabileceğimizi herkese gösterdiniz. Rakip maçın bitmesini istedi” dedi.

    Bordo-mavili takımda Beşiktaş derbisinin ardından soyunma odasında büyük üzüntü hakimdi. Takım arkadaşları Yusuf'un sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra kaçan puan ya da puanlara isyan etti. Hakem Mete Kalkavan'a yoğun eleştirilerin de yapıldığı soyunma odasında teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularına övgüler yağdırdı. "Nasıl oynamamız gerektiğini, nasıl oynayabileceğimizi herkese gösterdik. Rakip maçın bitmesini istedi" diyen Yanal şöyle devam etti:

    HAKEM BİZİ ENGELLEDİ
    "Biz böyle istekli oldukça, önümüze çıkan engelleri de aşacağız. Puan ya da puanlar almamıza hakem Mete Kalkavan engel oldu. Hepinizin performansından memnun kaldım. Ama daha da iyi olacağız." Yanal ayrıca oyuncularına, "Herkes tatilde kafa olarak iyi dinlensin. Çok zorlu bir döneme giriyoruz" uyarısını da yaptı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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