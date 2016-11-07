Herkese gösterdiniz
Teknik direktör Yanal, Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odasında futbolculara, “Neler yapabileceğimizi herkese gösterdiniz. Rakip maçın bitmesini istedi” dedi.
HAKEM BİZİ ENGELLEDİ
"Biz böyle istekli oldukça, önümüze çıkan engelleri de aşacağız. Puan ya da puanlar almamıza hakem Mete Kalkavan engel oldu. Hepinizin performansından memnun kaldım. Ama daha da iyi olacağız." Yanal ayrıca oyuncularına, "Herkes tatilde kafa olarak iyi dinlensin. Çok zorlu bir döneme giriyoruz" uyarısını da yaptı.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:35
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
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