Hakemi yenemediniz!
Trabzonspor taraftarları, Beşiktaş maçındaki performanslarını beğendiği oyuncuları bağırlarına bastı. Bir grup taraftar İstanbul Atatürk Havalimanı'nda takımı uğurlarken, bir grup taraftar da takımı Trabzon'da coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, "Böyle oynayın canımızı yiyin" ve "Hakemi yenemediniz ama gönlümüzü kazandınız" tezahüratları yaptı. Bu arada Trabzon'a izinli oldukları için çok az oyuncunun gelmesi taraftarları üzdü.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 146
Yorum
Düsseldorf'lu Bir süpürge alda git kendi kapının önünü temizle ...Zira birikmiş o kadar çok şey varki .......
- Kalkavan skandalı
Toplam 7
Yorum
ismail bunlar hakem deyil türk futbolunun düşmanı basit ve satılık tipler
- Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Toplam 5
Yorum
19907 mete kalkavan beşiktaşa kalkavan oldu düngece bu hakem beşiktaşlı eski yöneticinin yiğeni fedarasyon başkanı beşiktaşlı daha ne olsun 2senedir kim korunuyor belli
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