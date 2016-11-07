 Hakemi yenemediniz! – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Hakemi yenemediniz!

    Hakemi yenemediniz!
    taraftarları, maçındaki performanslarını beğendiği oyuncuları bağırlarına bastı. Bir grup taraftar İstanbul Atatürk Havalimanı'nda takımı uğurlarken, bir grup taraftar da takımı Trabzon'da coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, "Böyle oynayın canımızı yiyin" ve "Hakemi yenemediniz ama gönlümüzü kazandınız" tezahüratları yaptı. Bu arada Trabzon'a izinli oldukları için çok az oyuncunun gelmesi taraftarları üzdü.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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