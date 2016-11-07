Fırtına'ya milli maç arası yarayacak
Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor, milli maç nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı, sakat futbolcularının iyileşmesi açısından fırsat olarak görüyor.
Galatasaray maçında sakatlanan ve uygulanan tedavi programının ardından takımdan ayrı koşulara başlayan Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo, bu sürede takımla çalışma imkanı bulacak.
Beşiktaş maçında ayağına aldığı darbeyle sakatlanan Yusuf Erdoğan ile aynı maçta sol dizinde zorlanmaya bağlı efüzyon oluşan Onur Recep Kıvrak, tedavi sürecini milli takım arasında geçirmiş olacak.
Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Güray Vural'ın durumu da milli maç arasında değerlendirilecek.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile yapacağı karşılaşma nedeniyle, Süper Lig maçlarına 1 hafta ara verildi.
Öte yandan, Beşiktaş karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Uğur Demirok, 21 Kasım'da Antalyaspor ile yapacakları maçta görev yapamayacak.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:36
- Kerim Frei yol ayrımında
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞK Aynenn Şenol hoca sakın hatta yapma bu cocuk çok yetenekli
- Galatasaray seyircisi Kadıköy'e hazır
Toplam 5
Yorum
Ultra aslan Bence taraftarlar böyle maçlarda yüzde 60 ev sahibi yüzde 40 misafir takım oranında bile olmalı ziraat kupasını seyredebilen insanlar ligi niye izleyemesin. Sıkıntı taraftarda degil taraftarı bu hale getirenlerde bence
- ‘Başa çıkmak zorundayım’
Toplam 2
Yorum
sgoksu Biri bu adamı bi silksin kendine getirsin.
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