 Fırtına'ya milli maç arası yarayacak – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Fırtına'ya milli maç arası yarayacak

    Fırtına'ya milli maç arası yarayacak

    Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor, milli maç nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı, sakat futbolcularının iyileşmesi açısından fırsat olarak görüyor.

    Galatasaray maçında sakatlanan ve uygulanan tedavi programının ardından takımdan ayrı koşulara başlayan Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo, bu sürede takımla çalışma imkanı bulacak.

    Beşiktaş maçında ayağına aldığı darbeyle sakatlanan Yusuf Erdoğan ile aynı maçta sol dizinde zorlanmaya bağlı efüzyon oluşan Onur Recep Kıvrak, tedavi sürecini milli takım arasında geçirmiş olacak.

    Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Güray Vural'ın durumu da milli maç arasında değerlendirilecek.

    A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile yapacağı karşılaşma nedeniyle, Süper Lig maçlarına 1 hafta ara verildi.

    Öte yandan, Beşiktaş karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Uğur Demirok, 21 Kasım'da Antalyaspor ile yapacakları maçta görev yapamayacak.

    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:36
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