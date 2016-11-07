 Bizde ne mücadele biter ne Yusuf’lar! – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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HEPSİ
    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Bizde ne mücadele biter ne Yusuf’lar!

    Bizde ne mücadele biter ne Yusuf’lar!
    Yönetici , " camiasına haksız tutum içinde kim varsa hepsini Allah'a havale ediyorum. Yeter artık" dedi. Gökhan Saral da, "Bizde ne mücadele biter ne Yusuf'lar! Bravo Kalkavan! Süleyman Seba'nın sözü de size madalya olsun" diye konuştu.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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