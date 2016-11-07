 Anma mesajı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Anma mesajı

    Anma mesajı
    , kurucu başkanlarından Rıfat Dedeoğlu'nun ölümünün 12'nci yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı. Resmi siteden, "Trabzonspor'u yaratan sembol isimlerden 'nu ölümünün 12'nci yıldönümünde saygıyla anıyoruz" ifadesi kullanıldı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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