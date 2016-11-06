Yeteneği kısıtlı!
Trabzonspor’un hocası Ersun Yanal, maçın hakemi Mete Kalkavan’a dikkat çekerek, “Yeteneği kısıtlı. Bizim de önüne geçemediğimiz şeyler var” dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi. Yanal, "Yeteneği kısıtlı. Eğer sahadaki bu kadar tehlikeli bir hareketi görmüyorsa, sorun var demektir. Yeteneksizlerin geldiği ortamı yaşıyoruz" diye konuştu. Yanal, Quaresma'nın pozisyonu için "Kırmızı mı?" sorusuna, "Tartışmaya gerek yok ki" yanıtını verdi. Hakem yönetimi konusundaki sıkıntıları ilk kez yaşamadıklarını kaydeden tecrübeli hoca, şunları söyledi:
TORPİLLE BU İŞ YÜRÜMEZ
"Bu bir değil, iki değil. Spor, sanat ve kültür... Bu üç konu torpili gerektirmez. Eğer torpil girdiyse, yeteneklerin yukarı çıkarmasını sağlayacak kapılar kapandıysa sıkıntı. Ben yeteneğimle buraya geldim. Dostum, bağlantılarım olmadı. Yeteneklerinizle orada değilseniz, sponsorlarla oradaysanız dünyada tutunamıyorsunuz. Biz de dünyalar kadar var. Hakemleri konuşmadan ne zaman futbolu gündeme getireceğiz. İçim acıyor."
TORPİLLE BU İŞ YÜRÜMEZ
"Bu bir değil, iki değil. Spor, sanat ve kültür... Bu üç konu torpili gerektirmez. Eğer torpil girdiyse, yeteneklerin yukarı çıkarmasını sağlayacak kapılar kapandıysa sıkıntı. Ben yeteneğimle buraya geldim. Dostum, bağlantılarım olmadı. Yeteneklerinizle orada değilseniz, sponsorlarla oradaysanız dünyada tutunamıyorsunuz. Biz de dünyalar kadar var. Hakemleri konuşmadan ne zaman futbolu gündeme getireceğiz. İçim acıyor."
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Yeteneği kısıtlı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.