Yeteneği kısıtlı!

Teknik Direktörü, hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi., ". Yeteneksizlerin geldiği ortamı yaşıyoruz" diye konuştu. Yanal,'nın pozisyonu için "Kırmızı mı?" sorusuna, "Tartışmaya gerek yok ki" yanıtını verdi. Hakem yönetimi konusundaki sıkıntıları ilk kez yaşamadıklarını kaydeden tecrübeli hoca, şunları söyledi:"Bu bir değil, iki değil. Spor, sanat ve kültür... Bu üç konu torpili gerektirmez. Eğer torpil girdiyse, yeteneklerin yukarı çıkarmasını sağlayacak kapılar kapandıysa sıkıntı. Ben yeteneğimle buraya geldim., bağlantılarım olmadı. Yeteneklerinizle orada değilseniz, sponsorlarla oradaysanız dünyada. Biz de dünyalar kadar var. Hakemleri konuşmadan ne zaman futbolu gündeme getireceğiz. İçim acıyor."