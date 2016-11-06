 Yeteneği kısıtlı! – Fotomaç – 06 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yeteneği kısıtlı!

    Yeteneği kısıtlı!

    ’un hocası , maçın hakemi Mete Kalkavan’a dikkat çekerek, “Yeteneği kısıtlı. Bizim de önüne geçemediğimiz şeyler var” dedi.

    Teknik Direktörü Ersun Yanal, hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi. Yanal, "Yeteneği kısıtlı. Eğer sahadaki bu kadar tehlikeli bir hareketi görmüyorsa, sorun var demektir. Yeteneksizlerin geldiği ortamı yaşıyoruz" diye konuştu. Yanal, Quaresma'nın pozisyonu için "Kırmızı mı?" sorusuna, "Tartışmaya gerek yok ki" yanıtını verdi. Hakem yönetimi konusundaki sıkıntıları ilk kez yaşamadıklarını kaydeden tecrübeli hoca, şunları söyledi:

    TORPİLLE BU İŞ YÜRÜMEZ
    "Bu bir değil, iki değil. Spor, sanat ve kültür... Bu üç konu torpili gerektirmez. Eğer torpil girdiyse, yeteneklerin yukarı çıkarmasını sağlayacak kapılar kapandıysa sıkıntı. Ben yeteneğimle buraya geldim. Dostum, bağlantılarım olmadı. Yeteneklerinizle orada değilseniz, sponsorlarla oradaysanız dünyada tutunamıyorsunuz. Biz de dünyalar kadar var. Hakemleri konuşmadan ne zaman futbolu gündeme getireceğiz. İçim acıyor."
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeteneği kısıtlı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.