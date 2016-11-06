Taraftar oynanan futboldan memnun

Kulüp Başkanı Muharrem Usta ise takımının ortaya koyduğu mücadeleyi övdü, "Beşiktaş karşısında 'geliyoruz' dediğimiz bir maç oynadık. Puan skor önemli değil. Muhteşem bir iş çıkardık'' dedi. Teknik direktörü Ersun Yanal ise takımında bir çıkış gözlediklerine dikkati çekti.

YÖNETİMDEN KALKAVAN PAYLAŞIMI

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal ise takımında bir çıkış gözlediklerine dikkati çekerken yöneticiler, Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi. Genel Sekreter Gençağa Meriç, Querasma'nın Yusuf'un ayağına bastığı fotoğrafı paylaşarak, "Rakibe yapılan bu hareketin karşılığı dünyanın her yerinde kırmızı karttır. Hakem olmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza Egemen, "Trabzonspor camiasına haksız tutum içinde kim varsa hepsini Allah'a havale ediyorum" mesajını verdi. Akyazı Spor Kompleksi'nden sorumlu yönetici Gökhan Saral ise, "Yeter artık. Bizde ne mücadele biter ne Yusuf'lar! Bravo Kalkavan, tebrikler Quaresma. Süleyman Seba'nın sözü de size madalya olsun" ifadesini kullandı.

TARAFTAR MORAL VERDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetinin ardından gece geç saatlerde uçakla Trabzon'a dönen kafileyi havalimanında karşılayarak sevgi gösterilerinde bulundu. 'Böyle oynayın, canımızı veririz' tezahüratlarıyla takıma destek veren bir grup taraftar, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a ise tepki gösterdi.

3 GÜNLÜK MOLA

Trabzonspor'da Beşiktaş maçının ardından futbolculara milli maç arası nedeniyle izin verildi. 3 gün dinlenecek olan bordo mavililer, 9 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

YEREL GAZETELERDEN KALKAVAN'I ELEŞTİRDİ

Yerel gazeteler, Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi. Karadeniz Gazetesi, "Kan emici", "Trabzonspor hiç kimseden çekmedi Mete Kalkavan'dan çektiği kadar. Beşiktaş lehine uyduruk penaltı çaldı, Trabzonspor'unkini ise es geçti. Yusuf'u hastanelik eden Quaresma'yı atamadı. Ev sahibi ekibe elleriyle 3 puanı hediye etti" başlıklarını kullandı. Günebakış Gazetesi, "Yeter!", "Trabzonspor'un kabusu Kalkavan, Beşiktaş maçında rengini bir kez daha belli etti. Başkan Usta'nın maç sonundaki isyanı ise bordo mavili camianın sesi gibiydi" ifadelerine yer verdi. Taka Gazetesi, "Bir hakem cinayeti daha", "Hakem Mete Kalkavan Beşiktaş lehine uyduruk penaltı verdi, Trabzonspor'un penaltısını görmezden geldi. Yusuf'un ayağını kırmaya çalışan Quaresma'yı sarı kartla es geçti" yorumunda bulundu. Ekspres Gazetesi, "Yemedi mi Mete?", "Quaresma'yı atamadı, penaltımızı çalamadı" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Sonnokta Gazetesi, "Kalkavan: 2 - Trabzonspor:1", "Beşiktaş kadrolu hakemiyle bir derbi daha kazanırken, kurban Trabzonspor oldu" ifadelerine yer verdi. İlkhaber Gazetesi, "Bunun adı hakem şikesi!", "Geçen sezon Deniz Ateş Bitnel, bu sezon Mete Kalkavan" yorumunu yaptı.