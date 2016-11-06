 Rize’deki takım aynen sahada – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Rize’deki takım aynen sahada

    Rize’deki takım aynen sahada
    'da ise teknik direktör , kadroda değişiklik yapmadı. Yanal, geçen haftaki Rizespor mücadelesinde olduğu gibi Onur Kıvrak, Zeki Yavru, Durica, Okay, Ekici, N'doye, Uğur Demirok, Onazi, Bero, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan 11'ini çıkardı.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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