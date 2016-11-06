Mehmet Ekici çok mücadele etti
Beşiktaş karşısında Trabzonspor'un ayakta kalan isimlerinin başında Mehmet Ekici geldi. Deneyimli oyuncu hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda bordo-mavili orta sahayı toparladı. Uzaktan şutlarla gol de arayan Mehmet başarılı olamadı ancak arkadaşlarına milimetrik paslar verdi. 90 dakika boyunca sahada ayak basmadık yer bırakmayan Ekici, maçta puan alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Mehmet Ekici çok mücadele etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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