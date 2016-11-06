 Mehmet Ekici çok mücadele etti – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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HEPSİ
    06 Kasım 2016, Pazar
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    çok mücadele etti

    Mehmet Ekici çok mücadele etti
    karşısında 'un ayakta kalan isimlerinin başında geldi. Deneyimli oyuncu hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda bordo-mavili orta sahayı toparladı. Uzaktan şutlarla gol de arayan Mehmet başarılı olamadı ancak arkadaşlarına milimetrik paslar verdi. 90 dakika boyunca sahada ayak basmadık yer bırakmayan Ekici, maçta puan alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:47
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