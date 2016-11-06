Emeğimiz çalındı
“Yusuf saha dışında, ona kırmızılık hareketi yapan sahada öyle mi? Milyonların ahını alarak mı yaşayacaksın? Bu bir tiyatro. Yine bir tiyatro izledik Bu işe kim dur diyecek? Yeter artık”
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş derbisinin hakemi Mete Kalkavan'ı yerden yere vurdu. Usta, Kalkavan'ın skandal kararları sonrası daha maç bitmeden twitter'dan "Yusuf saha dışında, ona kırmızılık hareketi yapan sahada öyle mi? Mademki sahada tiyatro oynanacak Yusuf'ların ne işi vardı burada? Milyonların ahını alarak mı yaşayacaksın, sokağa çıkacaksın? Çoluk çocuğuna bırakacağın bu mirasla nasıl insanların yüzüne bakacaksın? Bu işe kim dur diyecek? Yeter" mesajını attı. Usta, maçtan sonra da kameraların karşısına geçerek şunları söyledi:
"Çok güzel bir atmosfer, hem Trabzonspor hem Beşiktaş seyircisi hem de futbolseverler güzel bir maç izlediler. Fakat bu güzellikleri neden bozuyoruz? Güzelliği neden tam kalbinden hançerliyoruz, bunu anlamak çok zor. Burayı bir anda arena düşünün, Türkiye'de statlara arena ismi konuluyor ama doğru olduğunu düşünmüyorum. Arena bize İspanya'yı hatırlatıyor. Arena'da matador vardır, hedef seçtiğini ızdırap çektire çektire bitirir. Trabzonspor olarak bir matadorun, ızdırap çektire çektire bir takımın emeğini nasıl bitirdiğini gördük. 5 metre mesafeden yapılan müdahale sonrası Yusuf'u saha dışına almak, ona bunu yapanı sahada tutmak, penaltılar, insanın isyan edesi geliyor. Adalet bu kadar zor mu?"
HANÇER VURULDU
G.Saray-Trabzonspor maçının olay hakemi Deniz Ateş Bitnel'den örnek veren Usta, şöyle devam etti: "Hepinizin tahmin edeceği gibi biri vardı Türkiye'de başımıza bela olan, ben onun karısına ve kızına çok üzüldüm, sokağa çıkamayacak hale geldiler. Çocuğu sınıfına gidemedi. Eşi mobing yüzünden işinden ayrıldı. Karısına ve kızına kendi eşim kadar üzüldüm. Onlara mesaj gönderdim "Sizin için yapacağım varsa arkanızdayım?" dedim. Yetmez mi bunlar, insanlar karılarını, çocuklarını toplum içine çıkmayacak hale nasıl getiriyorlar? Bu bir tiyatro, yine bir tiyatroyu izledik. Ama ben bu takımın ve Ersun hocanın sonuna kadar arkasındayım."
"Çok güzel bir atmosfer, hem Trabzonspor hem Beşiktaş seyircisi hem de futbolseverler güzel bir maç izlediler. Fakat bu güzellikleri neden bozuyoruz? Güzelliği neden tam kalbinden hançerliyoruz, bunu anlamak çok zor. Burayı bir anda arena düşünün, Türkiye'de statlara arena ismi konuluyor ama doğru olduğunu düşünmüyorum. Arena bize İspanya'yı hatırlatıyor. Arena'da matador vardır, hedef seçtiğini ızdırap çektire çektire bitirir. Trabzonspor olarak bir matadorun, ızdırap çektire çektire bir takımın emeğini nasıl bitirdiğini gördük. 5 metre mesafeden yapılan müdahale sonrası Yusuf'u saha dışına almak, ona bunu yapanı sahada tutmak, penaltılar, insanın isyan edesi geliyor. Adalet bu kadar zor mu?"
HANÇER VURULDU
G.Saray-Trabzonspor maçının olay hakemi Deniz Ateş Bitnel'den örnek veren Usta, şöyle devam etti: "Hepinizin tahmin edeceği gibi biri vardı Türkiye'de başımıza bela olan, ben onun karısına ve kızına çok üzüldüm, sokağa çıkamayacak hale geldiler. Çocuğu sınıfına gidemedi. Eşi mobing yüzünden işinden ayrıldı. Karısına ve kızına kendi eşim kadar üzüldüm. Onlara mesaj gönderdim "Sizin için yapacağım varsa arkanızdayım?" dedim. Yetmez mi bunlar, insanlar karılarını, çocuklarını toplum içine çıkmayacak hale nasıl getiriyorlar? Bu bir tiyatro, yine bir tiyatroyu izledik. Ama ben bu takımın ve Ersun hocanın sonuna kadar arkasındayım."
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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