 Demirok cezalı oldu – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Demirok cezalı oldu

    Demirok cezalı oldu
    'un Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği maçta cezalı duruma düştü. Demirok, 45. dakikada Aboubakar'ı ceza alanına gireceği sırada düşürdü. Pozisyon sonrası sarı kart gören Uğur cezalı oldu. Kart cezalısı olan Demirok, ligin 11. haftasında Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:48
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