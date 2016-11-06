Demirok cezalı oldu
Trabzonspor'un Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği maçta Uğur Demirok cezalı duruma düştü. Demirok, 45. dakikada Aboubakar'ı ceza alanına gireceği sırada düşürdü. Pozisyon sonrası sarı kart gören Uğur cezalı oldu. Kart cezalısı olan Demirok, ligin 11. haftasında Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Demirok cezalı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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