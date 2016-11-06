Bordo mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Mete Kalkavan'a ateş püskürdü! Quaresma'nın Yusuf Erdoğan'a yaptığı hareket sonrası bordo-mavililerin kırmızı kart beklentisi boşa çıkmıştı. Yusuf Erdoğan bu pozisyonda sakatlanarak oyundan çıkarken, maçın hakemi Kalkavan Quaresma'ya sarı kart gösterdi.







"MİLYONLARIN AHINI MI ALACAKSIN?"

Trabzonspor'da kulüp başkanı Muharrem Usta, karşılaşmanın ardından maçın hakem yönetimine tepki gösterdi.

Usta, sosyal medya hesabı "twitter"dan yaptığı açıklamada hakemleri kastederek "Milyonların ahını alarak mı yaşayacaksın, sokağa çıkacaksın? Çoluk çocuğuna bırakacağın bu mirasla nasıl insanların yüzüne bakacaksın?" ifadesini kullandı.

Başkan Usta, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın futbolcuları Yusuf Erdoğan'a yaptığı sert faule ilişkin de "Yusuf saha dışında, ona kırmızılık hareketi yapan sahada öyle mi... Mademki sahada tiyatro oynanacak Yusufların ne işi vardı burada. Bu işe kim dur diyecek! Yeter." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor Kulübü de resmi twitter hesabından hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi. Querasma'nın Yusuf Erdoğan'ın ayağına bastığı pozisyonun fotoğrafını paylaşan bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Bu sadece biriydi... Emeğe ve oyuna saygısı olan utanır! Utanmanız dileğiyle!" ifadelerine yer verildi.







