 Zaferin şifreleri – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Zaferin şifreleri

    Zaferin şifreleri

    Beşiktaş’a karşı G.Saray taktiğini uygulamak isteyen Yanal, stratejiyi belirledi: Rakibe orta alanda oyun kurdurma, pres yap ve hızlı oyna

    Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesinde nefesler tutulurken teknik direktör Ersun Yanal, bir hafta boyunca derbi ile yatıp derbi ile kalktı. Beşiktaş'ın Napoli ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını ayrıntılı şekilde analiz eden Yanal, Kartal'ı evinde dize getirmenin planlarını yaptı. Yanal, G.Saray'a karşı elde edilen 1-0'lık galibiyet stratejisini siyah- beyazlı ekibe karşı da uygulamak isterken; oyuncularına 90 dakika mücadele etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

    HER ALANDA PRES YAPIN
    Rakibe özellikle orta sahada oyun kurma fırsatı verilmemesini isteyen Yanal, her alanda yapacakları preslerle topun kazanılmasını ve en hızlı şekilde üçüncü bölgeye taşınmasını istiyor. Derbiye 'bir maçtan daha fazlası' gözü ile bakan tecrübeli hoca, gol sorununa çözüm bulmak için idmanlarda oyuncularına şut çalışması da yaptırdı. Yanal, üçüncü bölgede kaybedilen topların ardından takım olarak savunma yapmaları gerektiğini de belirtti.

    YANAL'DAN 'VUR' EMRİ
    Teknik direktör , Beşiktaş derbisi öncesi forvetlerle özel olarak ilgilendi. Hafta boyunca idmanlarda golcülere şut çalışması yaptıran tecrübeli hocanın, "Kaleyi gördüğünüz yerden vurun. Denemeden gol bulamayız. Bir olmaz iki olmaz ama mutlaka biri içeriye girecektir" dediği belirtildi.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:48
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