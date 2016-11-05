 Uğur Demirok'tan Beşiktaş açıklaması – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    'tan Beşiktaş açıklaması

    Uğur Demirok'tan Beşiktaş açıklaması
    Beşiktaş'ı yenerek yeni yuvası Akyazı'ya moralli gitmeyi planlayan Trabzonspor'da tecrübeli stoper , maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Uğur, "Tüm takım olarak çok iyi hazırlandık. Rakibimizden 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İnişli çıkışlı bir grafik çiziyoruz ama artık istikrar yakalama zamanı geldi. Herkes elini taşın altına koyacak" diye konuştu.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:45
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