Uğur Demirok'tan Beşiktaş açıklaması
Beşiktaş'ı yenerek yeni yuvası Akyazı'ya moralli gitmeyi planlayan Trabzonspor'da tecrübeli stoper Uğur Demirok, maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Uğur, "Tüm takım olarak çok iyi hazırlandık. Rakibimizden 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İnişli çıkışlı bir grafik çiziyoruz ama artık istikrar yakalama zamanı geldi. Herkes elini taşın altına koyacak" diye konuştu.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
Uğur Demirok'tan Beşiktaş açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.