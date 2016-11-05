Türkiye yıkılmaz

Trabzonspor, pkk’nın dünkü hain terör saldırısını şiddetle kınadı: “Hiçbir güç ya da illegal oluşum Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkamaz, zayıflatamaz, ele geçiremez Biz Trabzonspor olarak devletimizin sonuna kadar yanındayız, milletimizle beraber nöbetteyiz”

Trabzonspor, dün Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde terör örgütü pkk'nın bomba yüklü araçla yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı. İşte resmi siteden yapılan açıklama: "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Gerek FETÖ'nün gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi ve sonrasında yürütülen mücadele gerekse pkk ile sınırlarımızın ötesindeki terör örgütlerinin ortadan kaldırılması için sürdürülen operasyonlar büyük bir kararlılıkla devam etmektedir. Bu kararlılığı kırmaya yönelik hain ve alçakça eylemler de maalesef yaşanmaktadır. Son olarak Diyarbakır'daki bombalı saldırıda yine polislerimizle birlikte vatandaşlarımız şehit düşmüş, onlarca vatandaşımız da yaralanmıştır.



RAHMET VE ŞİFA DİLİYORUZ

Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dilerken şunun özellikle bilinmesini isteriz ki, hiçbir güç ya da illegal oluşum Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkamaz, zayıflatamaz, ele geçiremez. Biz Trabzonspor kulübü olarak devletimizin sonuna kadar yanındayız, milletimizle beraber vatan için nöbetteyiz. Allah terör örgütlerine karşı mücadele eden güvenlik güçlerimizin, devletimizin ve milletimizin yanında olsun."