Mükemmel bir stadyum
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Onazi, sponsor QNB'nin reklam filmi için gittiği Akyazı Stadyumu'na hayran kaldı.
Onazi, "Mükemmel ötesi bir stadyum. Hayran kaldım" dedi. Onazi'nin yanı sıra reklam çekimi için Akyazı'ya giden tüm futbolcuların stadyumu çok beğendiği ve bir çok yerinde hatıra fotoğrafı çekildiği de öğrenildi. Bu arada Trabzonspor kulübü stadyumun tamamen tamamlanmasının ardından yine futbolcuların katılacağı bir tanıtım filmi yapmayı planlıyor.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
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Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
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Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
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Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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