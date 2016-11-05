Mükemmel bir stadyum

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Onazi, sponsor QNB'nin reklam filmi için gittiği Akyazı Stadyumu'na hayran kaldı.

Onazi, "Mükemmel ötesi bir stadyum. Hayran kaldım" dedi. Onazi'nin yanı sıra reklam çekimi için Akyazı'ya giden tüm futbolcuların stadyumu çok beğendiği ve bir çok yerinde hatıra fotoğrafı çekildiği de öğrenildi. Bu arada Trabzonspor kulübü stadyumun tamamen tamamlanmasının ardından yine futbolcuların katılacağı bir tanıtım filmi yapmayı planlıyor.