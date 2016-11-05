 Mükemmel bir stadyum – Fotomaç – 05 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Mükemmel bir stadyum

    Mükemmel bir stadyum

    Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Onazi, sponsor QNB'nin reklam filmi için gittiği Akyazı Stadyumu'na hayran kaldı.

    Onazi, "Mükemmel ötesi bir stadyum. Hayran kaldım" dedi. Onazi'nin yanı sıra reklam çekimi için Akyazı'ya giden tüm futbolcuların stadyumu çok beğendiği ve bir çok yerinde hatıra fotoğrafı çekildiği de öğrenildi. Bu arada Trabzonspor kulübü stadyumun tamamen tamamlanmasının ardından yine futbolcuların katılacağı bir tanıtım filmi yapmayı planlıyor.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mükemmel bir stadyum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.