 Jorge Gutierrez Trabzon MP’de – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Jorge Gutierrez Trabzon MP’de

    Jorge Gutierrez Trabzon MP’de
    Basketbol Ligi ekibi Trabzonspor Medical Park'ta transfer hareketliliği... Sezona kötü başlayan bordo-mavililer oyun kurucu Jorge Gutierrez ile anlaştı. 27 yaşındaki Gutierrez, NBA'de Brooklyn Nets, Milwaukee ve Charlotte formaları giymişti. Geçtiğimiz yıl Hornets formasıyla 12 maça çıkan Gutierrez, 1.8 sayı ve 1.4 asist ortalaması yakalamıştı.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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