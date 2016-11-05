Jorge Gutierrez Trabzon MP’de
Basketbol Ligi ekibi Trabzonspor Medical Park'ta transfer hareketliliği... Sezona kötü başlayan bordo-mavililer oyun kurucu Jorge Gutierrez ile anlaştı. 27 yaşındaki Gutierrez, NBA'de Brooklyn Nets, Milwaukee ve Charlotte formaları giymişti. Geçtiğimiz yıl Hornets formasıyla 12 maça çıkan Gutierrez, 1.8 sayı ve 1.4 asist ortalaması yakalamıştı.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
Jorge Gutierrez Trabzon MP’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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