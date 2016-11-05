Gol umudu N’doye
31 yaşındaki forvet, Galatasaray’dan sonra Beşiktaş’ı da yıkabilir
BORDO-mavili takımın ligin 8'inci haftasında Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği müsabakada takımının galibiyet golünü kaydeden Dame N'doye, bordo-mavili ekibin gol yollarındaki en önemli silahı olacak. Bu sezon lig ve kupada toplam 6 maçta 361 dakika süre alan 31 yaşındaki forvet oyuncusu, ligde 1 kupada ise 2 gol kaydetti. N'doye ile bir görüşme yapan teknik direktör Ersun Yanal'ın, "Çaykur Rizespor maçında etkili olamadın. Beşiktaş derbisinde senden çok şey bekliyorum. Bu zor maçta üzerine düşeni yapacağını biliyorum. Sonuna kadar savaş ve fırsatları değerlendir" dediği belirtildi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:00
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