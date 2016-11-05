 Gol umudu N’doye – Fotomaç – 05 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Gol umudu N’doye

    Gol umudu N’doye

    31 yaşındaki forvet, Galatasaray’dan sonra Beşiktaş’ı da yıkabilir

    BORDO-mavili takımın ligin 8'inci haftasında Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği müsabakada takımının galibiyet golünü kaydeden Dame , bordo-mavili ekibin gol yollarındaki en önemli silahı olacak. Bu sezon lig ve kupada toplam 6 maçta 361 dakika süre alan 31 yaşındaki forvet oyuncusu, ligde 1 kupada ise 2 gol kaydetti. N'doye ile bir görüşme yapan teknik direktör Ersun Yanal'ın, "Çaykur Rizespor maçında etkili olamadın. Beşiktaş derbisinde senden çok şey bekliyorum. Bu zor maçta üzerine düşeni yapacağını biliyorum. Sonuna kadar savaş ve fırsatları değerlendir" dediği belirtildi.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gol umudu N’doye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.