Derbi maçlar daha kolay

Genel sekreter Gençağa Meriç, Beşiktaş'ı yeneceklerini söyledi.

Meriç, "Takım, bu tür maçlara daha kolay motive olabiliyor. Taraftarımızın da desteğiyle maçtan 3 puanla ayrılacağız. Hocamız Ersun Yanal gece gündüz çalışıyor. Bu takım eninde sonunda başarılı olacak. Beşiktaş'ı da yenersek harika olur" diye konuştu.



2 OYUNCU YOK

Fırtına, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bugün saat 19.00'da oynayacağı Beşiktaş derbisi için dün Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 14.30 sıralarında İstanbul'a hareket etti. Bordo-mavili kafilede sakatlıkları bulunan Castillo ve Güray Vural yer almadı. Castillo, G.Saray derbisinde sakatlanmıştı.



GECE GÜNDÜZ MESAİ BAŞLADI

Bu ay açılacak Akyazı Stadyumu'nda çalışmalar son aşamaya gelirken, gecikme yaşanmaması için mesai saatleri uzatıldı. Çim serme işlemlerinin ardından artık son teknik çalışmaların yapılacağı ve 15 gün içinde planlanan programın uygulanmış olacağı belirtildi.



COŞKU iLE UĞURLANDI COŞKU iLE KARŞILANDI

Beşiktaş derbisi için İstanbul'a gelen Trabzonspor için taraftarlar muhteşem bir uğurlama ve İstanbul'da yine muhteşem bir karşılama töreni düzenledi. Dün 13.45 sıralarında tesislerden çıkan bordo-mavili kafileyi taraftarlar coşkulu bir şekilde havaalanına uğurladı. Uğurlama sırasında meşale yakarak galibiyet sloganları atan taraftarlardan birinin elindeki temsili Hazreti Ali kılıcı dikkat çekti. Elindeki kılıçla takım otobüsünün önünü kesen taraftar grup lideri Paşa Erbaş, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular lehine tezahüratlar yaptırdı. Trabzonspor kafilesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılıp havaalanına giderken burada da bir grup taraftar ellerindeki meşalelerle takımı uğurladı. Taraftarlar takımı da İstanbul'da yine meşalelerle ve büyük coşku ile karşıladı, tam destek verdi.