''Bu işe kim dur diyecek! Yeter...''
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan’ın yönetimini eleştirdi, “Bu işe kim dur diyecek, yeter” dedi.
Bordo mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Mete Kalkavan'a ateş püskürdü! Quaresma'nın Yusuf Erdoğan'a yaptığı hareket sonrası bordo-mavililerin kırmızı kart beklentisi boşa çıkmıştı. Yusuf Erdoğan bu pozisyonda sakatlanarak oyundan çıkarken, maçın hakemi Kalkavan Quaresma'ya sarı kart gösterdi.
"MİLYONLARIN AHINI MI ALACAKSIN?"
Trabzonspor'da kulüp başkanı Muharrem Usta, karşılaşmanın ardından maçın hakem yönetimine tepki gösterdi.
Usta, sosyal medya hesabı "twitter"dan yaptığı açıklamada hakemleri kastederek "Milyonların ahını alarak mı yaşayacaksın, sokağa çıkacaksın? Çoluk çocuğuna bırakacağın bu mirasla nasıl insanların yüzüne bakacaksın?" ifadesini kullandı.
Başkan Usta, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın futbolcuları Yusuf Erdoğan'a yaptığı sert faule ilişkin de "Yusuf saha dışında, ona kırmızılık hareketi yapan sahada öyle mi... Mademki sahada tiyatro oynanacak Yusufların ne işi vardı burada. Bu işe kim dur diyecek! Yeter." değerlendirmesinde bulundu.
Trabzonspor Kulübü de resmi twitter hesabından hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi. Querasma'nın Yusuf Erdoğan'ın ayağına bastığı pozisyonun fotoğrafını paylaşan bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Bu sadece biriydi... Emeğe ve oyuna saygısı olan utanır! Utanmanız dileğiyle!" ifadelerine yer verildi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:12
- Aslan 'arazi' oldu
Toplam 27
Yorum
Hüseyin ayyıldız Semih,sabri ve carole nin oyuna katkıları sıfır. Selçuk tolga sürekli yana ve geriye oynamakta.schinerder her topu kaptırmakta.ordan burdan eskiye özlem saçma vuruşlarda Eren yatmaya başkadı.podolski tank gibi. Yanlış anlsşılmasın tank gibi ağır.bir bruma bazen yasin kaleye gidebilen yegane oyuncular.yedek kulubesine bakıyorsun afam yok. Karabük antalya adana ve gençler maçı şans ile alındı Takım o kadar yavaş oynuyorki çayımı yenileyip geliyorum top hala bizim sahada yana geriye oynanmakta. Sabri orta yapar dışarı gidet. Carole adam geçemez yaptığı her ırta rakibe çarpar daha doğrusu adam geçemefiği için topu adamın içinden geçirmeye çalışır. Bu takımdan cacık bile olmaz.görün bakın dahada kötüye gidecek
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Toplam 11
Yorum
Aslan SELCUK ANGI PERFORMANSINA GÖRE SECILDI?
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