 Biz galip geleceğiz – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Biz galip geleceğiz

    Biz galip geleceğiz

    , “Beşiktaş’ı mağlup etmek için tüm takım kenetlendik” dedi

    Trabzonspor'un Slovak stoperi , boş vakitlerinde Trabzon'u keşfediyor. Önceki gün eşi ve kızı Nina ile Trabzon gezisine çıkan Durica, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, öğrencilere de bol bol imza dağıttı. Taraftarların, "Beşiktaş'ı yenin" söylemlerine kayıtsız kalmayan 34 yaşındaki savunmacı, "90 dakika mücadele edip, evimize mutlu döneceğiz" dedi. Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu da söyleyen Durica, "Zor bir maç ama iyi mücadele olacak. G.Saray'da olduğu gibi bu derbiden de galip ayrılmak için en iyi mücadeleyi sergilemek istiyoruz. Takım arkadaşlarımızla kenetlendik" diye konuştu.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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