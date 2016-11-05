Biz galip geleceğiz
Durica, “Beşiktaş’ı mağlup etmek için tüm takım kenetlendik” dedi
Trabzonspor'un Slovak stoperi Durica, boş vakitlerinde Trabzon'u keşfediyor. Önceki gün eşi ve kızı Nina ile Trabzon gezisine çıkan Durica, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, öğrencilere de bol bol imza dağıttı. Taraftarların, "Beşiktaş'ı yenin" söylemlerine kayıtsız kalmayan 34 yaşındaki savunmacı, "90 dakika mücadele edip, evimize mutlu döneceğiz" dedi. Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu da söyleyen Durica, "Zor bir maç ama iyi mücadele olacak. G.Saray'da olduğu gibi bu derbiden de galip ayrılmak için en iyi mücadeleyi sergilemek istiyoruz. Takım arkadaşlarımızla kenetlendik" diye konuştu.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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