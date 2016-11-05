Beşiktaş'ı Akyazı'da ağırlayacağız
Muharrem Usta derbi öncesi açıklamalarda bulundu
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Maç öncesi Beşiktaşlı yöneticiler ile Trabzonsporlu yöneticiler bir araya geldi.
Burada açıklamalar yapan Muharrem Usta dostluğa dikkat çekti. Usta, "İnşallah sezonun ikinci yarısında biz de Beşiktaş'ı yeni stadımızda ağırlayacağız. Bir takımın sahası, başka takım yöneticilerine uzak olmamalı. kendi yerimiz gibi hissetmeliyiz. Stat çok güzel olmuş. Beşiktaş, Trabzonspor bunlar köklü camialar. Dostluğu köpürtmek en önemlisi. Beşiktaş Stadı'nı kendi evimiz gibi görüyoruz'' dedi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:31
- ManU’yu yenen dünyada her takımı yener!
Toplam 8
Yorum
HB Kardeş Manu yu kaç kez yendiniz. Bırak sen İngiltereyi, Kendine bak.RVP doğru söylemiş ve takıma dahil olmaya başlamış bundan sonra iş yapacaktır.Dostlara ve rakiplere duyurulur.
- Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
Toplam 5
Yorum
boşunaa hazırlanmayın boşuna yine aynı yenilen kadryu çıkarır semih sabri selçuk sevdasından vazgeçmez
- Aslan 'arazi' oldu
Toplam 26
Yorum
!!!! hala sabri semih selçuk hakan hala hala hala ısrar ısrar serdar linnes neden alındı madem hep bunlar oynucak bıktık ya gücünüz yasin e yeter cavandaya yeter linnese yeter sıkıysa kes bunları ama yemez her maç bunların yüzünden yeniliyoz ama fatura başkalaına kesiliyo bıktık artık
Beşiktaş'ı Akyazı'da ağırlayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.