Beşiktaş'ı Akyazı'da ağırlayacağız

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Maç öncesi Beşiktaşlı yöneticiler ile Trabzonsporlu yöneticiler bir araya geldi.

Burada açıklamalar yapan Muharrem Usta dostluğa dikkat çekti. Usta, "İnşallah sezonun ikinci yarısında biz de Beşiktaş'ı yeni stadımızda ağırlayacağız. Bir takımın sahası, başka takım yöneticilerine uzak olmamalı. kendi yerimiz gibi hissetmeliyiz. Stat çok güzel olmuş. Beşiktaş, Trabzonspor bunlar köklü camialar. Dostluğu köpürtmek en önemlisi. Beşiktaş Stadı'nı kendi evimiz gibi görüyoruz'' dedi.