 Beşiktaş'ı Akyazı'da ağırlayacağız – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Beşiktaş'ı Akyazı'da ağırlayacağız

    Beşiktaş'ı Akyazı'da ağırlayacağız

    derbi öncesi açıklamalarda bulundu

    Trabzonspor Başkanı derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Maç öncesi Beşiktaşlı yöneticiler ile Trabzonsporlu yöneticiler bir araya geldi.

    Burada açıklamalar yapan Muharrem Usta dostluğa dikkat çekti. Usta, "İnşallah sezonun ikinci yarısında biz de Beşiktaş'ı yeni stadımızda ağırlayacağız. Bir takımın sahası, başka takım yöneticilerine uzak olmamalı. kendi yerimiz gibi hissetmeliyiz. Stat çok güzel olmuş. Beşiktaş, Trabzonspor bunlar köklü camialar. Dostluğu köpürtmek en önemlisi. Beşiktaş Stadı'nı kendi evimiz gibi görüyoruz'' dedi.

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:31
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