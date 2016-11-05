 Antalya tek attı 3 aldı – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Antalya tek attı 3 aldı

    Antalya tek attı 3 aldı

    'in 10. haftasında , sahasında 'ni 1-0 yendi.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    14. dakikada sağ kanattan hızla ilerleyen Serdar Gürler'in ceza alanına gönderdiği ortaya Diego ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

    15. dakikada 'nden İrfan Can Kahveci'nin penaltı atışını kaleci Ferhat, sol kale direği dibinden çıkardı. Dönen topu defans kornere attı.

    25. dakikada İrfan Can'ın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Serdar Gürler, uyun pozisyonda topu üstten auta attı.

    28. dakikada topla ilerleyen Deniz Kadah pasını ceza sahası üzerindeki Motta'ya çıkardı. Motta'nın sert şutu az farkla yandan auta gitti.

    34. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Motta'nın ceza sahası içine ortasında Chico'nun kafası az farkla üstten auta gitti.

    39. dakikada Eto'o'nun ceza sahasına ara pasında Charles defans oyuncusu Ahmet Çalık tarafından düşürülünce hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

    41. dakikada penaltı atışını kullanana Samuel Eto'o topu filelere gönderdi. 1-0

    53. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Aydın Karabulut'un şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

    59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeki Yıldırım'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.

    65. dakikada Sakıp Aytaç'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Motta'nın şutunda, kaleci Hopf meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    69. dakikada Eto'o'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Motta, defans oyuncusunu çalımladıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Hopf'u geçen topu Ahmet Yılmaz Çalık çizgi üzerinden çıkararak mutlak bir golü önledi.

    74. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sakıp Aytaç'ın ortasında, penaltı noktası yakınındaki Deniz Kadah'ın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

    77. dakikada ani gelişen atağında, sol kanattan Sakıp Aytaç'ın ceza sahasına yerden ortasında, Deniz Kadah'tan seken meşin yuvarlak Motta'nın önünde kaldı. Müsait pozisyondaki Motta'nın şutunda, top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

    90+3. dakikada Khalili'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu'nun şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

    Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    Stat: Antalya

    Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir

    Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Chico, Diego, Sakıp Aytaç, Zeki Yıldırım, Charles, Danilo (Dk. 67 Mbilla), Deniz Kadah, Motta (Dk. 78 Serdar Özkan), Eto'o (Dk. 90+1 Horic)

    Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Yılmaz Çalık, Kulusic, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Landel, Serdar Gürler, İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Stancu), Aydın Karabulut (Dk. 67 Milinkovic), Muric (Dk. 61 Khalili)

    Gol: Dk. 41 Eto'o (Penaltıdan) (Antalyaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 16 Ahmet Oğuz, Dk. 33 Kulusic, Dk. 44 Aydın Karabulut, Dk. 55 Selçuk Şahin, Dk. 73 Uğur Çiftçi, Dk. 82 Milinkovic (Gençlerbirliği), Dk. 78 Diego, Dk. 90 Serdar Özkan (Antalyaspor)

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:24
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