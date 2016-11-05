Antalya tek attı 3 aldı
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada sağ kanattan hızla ilerleyen Serdar Gürler'in ceza alanına gönderdiği ortaya Diego ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
15. dakikada Gençlerbirliği'nden İrfan Can Kahveci'nin penaltı atışını kaleci Ferhat, sol kale direği dibinden çıkardı. Dönen topu defans kornere attı.
25. dakikada İrfan Can'ın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Serdar Gürler, uyun pozisyonda topu üstten auta attı.
28. dakikada topla ilerleyen Deniz Kadah pasını ceza sahası üzerindeki Motta'ya çıkardı. Motta'nın sert şutu az farkla yandan auta gitti.
34. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Motta'nın ceza sahası içine ortasında Chico'nun kafası az farkla üstten auta gitti.
39. dakikada Eto'o'nun ceza sahasına ara pasında Charles defans oyuncusu Ahmet Çalık tarafından düşürülünce hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
41. dakikada penaltı atışını kullanana Samuel Eto'o topu filelere gönderdi. 1-0
53. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Aydın Karabulut'un şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeki Yıldırım'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.
65. dakikada Sakıp Aytaç'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Motta'nın şutunda, kaleci Hopf meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Eto'o'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Motta, defans oyuncusunu çalımladıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Hopf'u geçen topu Ahmet Yılmaz Çalık çizgi üzerinden çıkararak mutlak bir golü önledi.
74. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sakıp Aytaç'ın ortasında, penaltı noktası yakınındaki Deniz Kadah'ın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
77. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, sol kanattan Sakıp Aytaç'ın ceza sahasına yerden ortasında, Deniz Kadah'tan seken meşin yuvarlak Motta'nın önünde kaldı. Müsait pozisyondaki Motta'nın şutunda, top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
90+3. dakikada Khalili'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu'nun şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Chico, Diego, Sakıp Aytaç, Zeki Yıldırım, Charles, Danilo (Dk. 67 Mbilla), Deniz Kadah, Motta (Dk. 78 Serdar Özkan), Eto'o (Dk. 90+1 Horic)
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Yılmaz Çalık, Kulusic, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Landel, Serdar Gürler, İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Stancu), Aydın Karabulut (Dk. 67 Milinkovic), Muric (Dk. 61 Khalili)
Gol: Dk. 41 Eto'o (Penaltıdan) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Ahmet Oğuz, Dk. 33 Kulusic, Dk. 44 Aydın Karabulut, Dk. 55 Selçuk Şahin, Dk. 73 Uğur Çiftçi, Dk. 82 Milinkovic (Gençlerbirliği), Dk. 78 Diego, Dk. 90 Serdar Özkan (Antalyaspor)
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:24
- Aslan 'arazi' oldu
Toplam 27
Yorum
Hüseyin ayyıldız Semih,sabri ve carole nin oyuna katkıları sıfır. Selçuk tolga sürekli yana ve geriye oynamakta.schinerder her topu kaptırmakta.ordan burdan eskiye özlem saçma vuruşlarda Eren yatmaya başkadı.podolski tank gibi. Yanlış anlsşılmasın tank gibi ağır.bir bruma bazen yasin kaleye gidebilen yegane oyuncular.yedek kulubesine bakıyorsun afam yok. Karabük antalya adana ve gençler maçı şans ile alındı Takım o kadar yavaş oynuyorki çayımı yenileyip geliyorum top hala bizim sahada yana geriye oynanmakta. Sabri orta yapar dışarı gidet. Carole adam geçemez yaptığı her ırta rakibe çarpar daha doğrusu adam geçemefiği için topu adamın içinden geçirmeye çalışır. Bu takımdan cacık bile olmaz.görün bakın dahada kötüye gidecek
- Hamzaoğlu: “Ligimiz oldukça renkli geçiyor”
Toplam 1
Yorum
.......... SEN KESİN FB İÇİN ÇALIŞMIŞINDIR. SENİN ÖNCELİĞİN FB HAMZA. GÖRECEĞİZ BURSA-- FB MAÇINDA.. O ZAMANDA LİG ÇOK RENKLİ OLACAK SEN HİÇ MERAK ETME.
- Arda Turan Milli Takıma geri döndü
Toplam 11
Yorum
Aslan SELCUK ANGI PERFORMANSINA GÖRE SECILDI?
Antalya tek attı 3 aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.