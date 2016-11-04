Kartal’a da Galatasaray taktiği

Teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı oyun stratejisini belirledi.

TT Arena'da G.Saray'a karşı elde edilen 1-0'lık galibiyet tarifesini Kartal'a karşı da uygulamak isteyen Yanal, sahada sükunetin elden bırakılmaması istiyor. Belirli bölümlerde rakibin oynamasına müsaade ederek hataya zorlamanın hesabını yapan Yanal, kapılacak topları N'Doye ile buluşturup sonuca gitmenin hesaplarını yapıyor.



YARI SAHADA TAKTİK MAÇ OYNADILAR

TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Güray Vural'ın katılmadığı bildirildi. Futbolcuların pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı maç oynadıkları kaydedildi.