Kartal’a da Galatasaray taktiği
Teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı oyun stratejisini belirledi.
TT Arena'da G.Saray'a karşı elde edilen 1-0'lık galibiyet tarifesini Kartal'a karşı da uygulamak isteyen Yanal, sahada sükunetin elden bırakılmaması istiyor. Belirli bölümlerde rakibin oynamasına müsaade ederek hataya zorlamanın hesabını yapan Yanal, kapılacak topları N'Doye ile buluşturup sonuca gitmenin hesaplarını yapıyor.
YARI SAHADA TAKTİK MAÇ OYNADILAR
TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Güray Vural'ın katılmadığı bildirildi. Futbolcuların pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı maç oynadıkları kaydedildi.
YARI SAHADA TAKTİK MAÇ OYNADILAR
TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Güray Vural'ın katılmadığı bildirildi. Futbolcuların pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı maç oynadıkları kaydedildi.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
- O gün | Cimbom'dan İngilizce dersi!
Toplam 4
Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 19
Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
Kartal’a da Galatasaray taktiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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