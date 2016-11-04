Kalkavan endişesi
YARINKİ Beşiktaş- Trabzon maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanması bordo-mavililerde endişeye neden oldu. Kalkavan 2014'te Konya'da Beşiktaş'ın Fırtına'yı 3-0 yendiği maçta da düdük çalmış ve kararları ile Karadeniz ekibinin tepkisini çekmişti. 2015'te de Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanan maçın 84. dakikasında Salih Dursun'a kırmızı göstererek Fırtına'nın kupadan elenmesine sebep olan Mete Kalkavan yoğun protestolardan dolayı o gece Avni Aker'den 1.5 saat sonra çıkabilmişti.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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