 Kalkavan endişesi – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Kalkavan endişesi

    Kalkavan endişesi
    YARINKİ Beşiktaş- Trabzon maçına hakem 'ın atanması bordo-mavililerde endişeye neden oldu. Kalkavan 2014'te Konya'da Beşiktaş'ın Fırtına'yı 3-0 yendiği maçta da düdük çalmış ve kararları ile Karadeniz ekibinin tepkisini çekmişti. 2015'te de Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanan maçın 84. dakikasında Salih Dursun'a kırmızı göstererek Fırtına'nın kupadan elenmesine sebep olan Mete Kalkavan yoğun protestolardan dolayı o gece Avni Aker'den 1.5 saat sonra çıkabilmişti.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:47
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