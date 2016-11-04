İşte Fırtına'nın Beşiktaş maçı kadrosu

Spor Toto Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul’a gitti.

Bordo mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Trabzon Havalimanı'na gitti. Takımı meşalelerle karşılayan bir grup taraftar, sevgi gösterisinde bulundu, kafileyi tezahüratlar eşliğinde İstanbul'a uğurladı.



Saat 14.42'de THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket eden Trabzonspor kafilesinde Onur, Esteban, Furkan, Uğurcan, Zeki, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Uğur Demirok, Durica, Akakpo, İbanez, Okay, Onazi, Aytaç, Mehmet, Bero, Abdülkadir, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Muhammet Demir, Sheidaev, Suk ve N'doye olmak üzere 23 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Güray ile tedavisi devam eden Castillo İstanbul'a götürülmedi.