İbanez unutuldu
Sezon başında Kızılyıldız'dan alınan İbanez, ligde 9 haftada sadece 3 maçta 111 dakika görev alabildi. Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 165 dakika sahada kalan sol bek, ligde 4. haftada 3-0 kaybedilen Alanya maçından sonra formasını Mustafa Akbaş'a kaptırdı.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
- O gün | Cimbom'dan İngilizce dersi!
Toplam 4
Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 19
Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
İbanez unutuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.