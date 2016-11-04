 İbanez unutuldu – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    İbanez unutuldu

    İbanez unutuldu
    Sezon başında Kızılyıldız'dan alınan İbanez, ligde 9 haftada sadece 3 maçta 111 dakika görev alabildi. Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 165 dakika sahada kalan sol bek, ligde 4. haftada 3-0 kaybedilen Alanya maçından sonra formasını Mustafa Akbaş'a kaptırdı.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
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