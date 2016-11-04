 Her şeyin bir ilki vardır – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Her şeyin bir ilki vardır

    Her şeyin bir ilki vardır

    Bordo-mavili takım yarınki Beşiktaş derbisinde hem rakibinin Vodafone Arena’daki namağlup unvanını bitirmek hem de Ersun Yanal ile Kartal’ı ilk kez devirmek istiyor

    Teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi öncesi takımda adeta olağanüstü hal ilan etti. İdmanda performansını yetersiz gördüğü oyuncuları anında uyaran tecrübeli hoca, Beşiktaş'ın Vodafone Arena'daki yenilmezliğine de son vermek amacında. Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 maçta 3 yenilgi, 2 de beraberlik alan tecrübeli çalıştırıcı aynı zamanda bu kötü istatistiğine de son vermeyi hedefliyor. Beşiktaş derbisinin önemini ısrarla vurgulayan Yanal, "Herkes Beşiktaş'ı favori görüyor olabilir.

    Galatasaray derbisinde de rakibi favori görüyorlardı. Bu maçı alırsanız adeta sezona yeniden başlamış gibi oluruz" diyerek oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Bordo- mavili takımda orta saha başta olmak üzere birçok bölgede ciddi bir forma rekabeti yaşanırken, tecrübeli teknik adamın bu durumdan fazlasıyla memnun olduğu öğrenildi.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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