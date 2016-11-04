Her şeyin bir ilki vardır
Bordo-mavili takım yarınki Beşiktaş derbisinde hem rakibinin Vodafone Arena’daki namağlup unvanını bitirmek hem de Ersun Yanal ile Kartal’ı ilk kez devirmek istiyor
Galatasaray derbisinde de rakibi favori görüyorlardı. Bu maçı alırsanız adeta sezona yeniden başlamış gibi oluruz" diyerek oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Bordo- mavili takımda orta saha başta olmak üzere birçok bölgede ciddi bir forma rekabeti yaşanırken, tecrübeli teknik adamın bu durumdan fazlasıyla memnun olduğu öğrenildi.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:48
- Osmanlı İspanya'yı fethetti
Toplam 8
Yorum
Barca valla bence bu futbolla ispanya da Barcelona yı bile yener :)
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Toplam 3
Yorum
Morinyo sen bu futbolla Old trafford da hakem yardımı almadan Feyenord u yenemezsin,deplasmanda da Zorya yı yenemezsin.Bak demedi deme sonra
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Toplam 1
Yorum
mehmet Kjaer kesinlikle faulü yok normal bire bir mücadele top taca doğru çıkıyor ikiside kollarıyla birbirni hafifçe itiyorlar. İbraamoviç sağlam defansla karşılaşınca çok sinir yaptı. Ama Fenerbahçe seyircisi Kjaer' e yanlış yaptırtmaz..
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