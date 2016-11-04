Ekonomik şahlanma
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, Fotomaç’a açıkladı: “540 milyon TL’lik borcu 4 yıl içerisinde kapatabilmek için projelerimiz hazır. 100 milyon TL’lik gelir hedefindeydik, 140 milyon TL’yi bulduk”
Trabzonspor yönetimi ekonomik anlamda önemli adımlar atarak kulübün borcunu bitirmek istiyor. FOTOMAÇ'a konuşan Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, 4 yıl içinde borcu sıfırlayacak projelerinin hazır olduğunu belirtti. Bülbüloğlu, yaklaşık 540 milyon TL'lik borcu 4 yıl içinde sürdürülebilir seviyeye çekmek için projeler hazırladıklarını ifade ederek, "Biz borcun kapanmasını 4 senelik planlamaya yaydık. Borcu, 4 yıl içerisinde sürdürülebilir seviyeye indireceğimizin sözünü UEFA'ya verdik. Bunu gelirlerimizi artırarak, giderlerimizi azaltarak yapabiliriz. Oyuncu giderlerini ciddi şekilde aşağıya çektik. Birçok projemiz şu anda uygulamaya hazır bekliyor. Başkanımız bu noktada çok ciddi çalışıyor. Bazı yöneticilerimiz kısa vadede desteklerini ortaya koydu. Uzun vadedeki projelerimizi hayata geçiriyoruz" dedi.
BORÇLARI TOPLADIK
Süper Lig'de alınan başarısız sonuçların ekonomik olarak çeşitli sorunlar doğurduğunun da altını çizen Bülbüloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Saha sonuçları ekonomik konularda çok önemli. 30-40 milyon TL'lik bir gelir artışı planımız vardı. Ama sonuçları nedeniyle yaklaşık 10 milyon TL'lik bir kaybımız oldu. Ayrıca saha sonuçları sponsorluk görüşmelerini de olumsuz etkiliyor. Ancak buna rağmen oyuncu transferine ayıracağımız bütçe bize herhangi bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Oyuncularımızın ödemelerini aksatmıyoruz. Banka borçlarını tek çatı altında topladık. Bunlar bizim için önemliydi ve bunu kısa sürede başardık. İnanıyorum ki bundan sonrası çok daha kolay olacaktır."
İLK HEDEF SERDAR?
Devre arasındaki muhtemel transferlerle ilgili UEFA nezdinde ve ekonomik olarak herhangi bir sorun yaşamayacaklarını belirten Önder Bülbüloğlu, "UEFA bize gelirlerimizin yüzde 60'ı kadar harcama bütçesi vermişti. Ayrıca 'Gelirlerinizi artırırsanız yine yüzde 60'ını kullanabilirsiniz' demişti. Biz gelirlerimizi 100 milyon TL'den 140 milyon TL'ye çıkardığımız için bunun yine yüzde 60'lık bölümünü kullanabiliriz. Birkaç bölgeye oyuncu alacağız. Ayrıca oyuncu göndermek zorunda değiliz. UEFA'ya katılmamız halinde kısıtlamamız var. Türkiye'de ise sorun yok" dedi. Bu arada Bülbüloğlu'nun bahsettiği transferlerden birinin Serdar Taşçı olacağı belirtiliyor. Spartak Moskova ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki stoperin Trabzonspor'a gelmek istediği biliniyor. Ailesi Trabzonlu olan futbolcu için Rus ekibinin kapısı sezon başından sonra devre arasında da çalınacak.
TADINDAN YENMEZ
Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın birçok anlamda önemli olduğunu belirten Bülbüloğlu, "Beşiktaş çok güçlü bir rakip. Şu anda saygı duyulası bir futbol oynuyorlar. Bizim için çok önemli bir maç. Kazanmak için gideceğiz. Dostluk ve güzelliklerle dolu bir derbi olmasını istiyoruz. Umarım Galatasaray karşılaşmasındaki gibi galibiyetle döneriz ve tadından yenmez. Bunun için bütün hazırlıklarımızı yaptık" ifadesini kullandı.
Yunus Emre SEL
BORÇLARI TOPLADIK
Süper Lig'de alınan başarısız sonuçların ekonomik olarak çeşitli sorunlar doğurduğunun da altını çizen Bülbüloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Saha sonuçları ekonomik konularda çok önemli. 30-40 milyon TL'lik bir gelir artışı planımız vardı. Ama sonuçları nedeniyle yaklaşık 10 milyon TL'lik bir kaybımız oldu. Ayrıca saha sonuçları sponsorluk görüşmelerini de olumsuz etkiliyor. Ancak buna rağmen oyuncu transferine ayıracağımız bütçe bize herhangi bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Oyuncularımızın ödemelerini aksatmıyoruz. Banka borçlarını tek çatı altında topladık. Bunlar bizim için önemliydi ve bunu kısa sürede başardık. İnanıyorum ki bundan sonrası çok daha kolay olacaktır."
İLK HEDEF SERDAR?
Devre arasındaki muhtemel transferlerle ilgili UEFA nezdinde ve ekonomik olarak herhangi bir sorun yaşamayacaklarını belirten Önder Bülbüloğlu, "UEFA bize gelirlerimizin yüzde 60'ı kadar harcama bütçesi vermişti. Ayrıca 'Gelirlerinizi artırırsanız yine yüzde 60'ını kullanabilirsiniz' demişti. Biz gelirlerimizi 100 milyon TL'den 140 milyon TL'ye çıkardığımız için bunun yine yüzde 60'lık bölümünü kullanabiliriz. Birkaç bölgeye oyuncu alacağız. Ayrıca oyuncu göndermek zorunda değiliz. UEFA'ya katılmamız halinde kısıtlamamız var. Türkiye'de ise sorun yok" dedi. Bu arada Bülbüloğlu'nun bahsettiği transferlerden birinin Serdar Taşçı olacağı belirtiliyor. Spartak Moskova ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki stoperin Trabzonspor'a gelmek istediği biliniyor. Ailesi Trabzonlu olan futbolcu için Rus ekibinin kapısı sezon başından sonra devre arasında da çalınacak.
TADINDAN YENMEZ
Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın birçok anlamda önemli olduğunu belirten Bülbüloğlu, "Beşiktaş çok güçlü bir rakip. Şu anda saygı duyulası bir futbol oynuyorlar. Bizim için çok önemli bir maç. Kazanmak için gideceğiz. Dostluk ve güzelliklerle dolu bir derbi olmasını istiyoruz. Umarım Galatasaray karşılaşmasındaki gibi galibiyetle döneriz ve tadından yenmez. Bunun için bütün hazırlıklarımızı yaptık" ifadesini kullandı.
Yunus Emre SEL
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
- O gün | Cimbom'dan İngilizce dersi!
Toplam 4
Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 19
Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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