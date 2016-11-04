 Castillo forma istedi – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    forma istedi

    Castillo forma istedi
    Galatasaray derbisinde sakatlanan , aradan geçen 2 maça rağmen henüz tam olarak iyileşemedi. Takımdan ayrı olarak koşulara başlayan Castillo'nun yarınki Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Ersun Yanal, Castillo ile ilgili sağlık kurulundan sürekli bilgiler alırken, oyuncunun ise yarın oynamak istediği öğrenildi.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:24
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