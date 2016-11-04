Castillo forma istedi
Galatasaray derbisinde sakatlanan Castillo, aradan geçen 2 maça rağmen henüz tam olarak iyileşemedi. Takımdan ayrı olarak koşulara başlayan Castillo'nun yarınki Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Ersun Yanal, Castillo ile ilgili sağlık kurulundan sürekli bilgiler alırken, oyuncunun ise yarın oynamak istediği öğrenildi.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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