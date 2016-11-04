Akyazı Stadı’nı dünya tanıyacak

Trabzonsporve forma göğüs sponsoru QNB, Akyazı Stadı'nı dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavililer ile Katar bankası ortak bir reklam filmi çekmeye karar verdi ve çalışmalar dün başladı. Reklam filminde ana tema olarak kemençe ve tulum kullanılması dikkat çekerken, Trabzon'dan birçok oyuncu ve taraftar çalışmada yer aldı. QNB'nin Trabzon'da Trabzonspor ana temalı reklam filmi, bütün dünyada gösterilecek.