Akyazı Stadı’nı dünya tanıyacak
Trabzonsporve forma göğüs sponsoru QNB, Akyazı Stadı'nı dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.
Bordo-mavililer ile Katar bankası ortak bir reklam filmi çekmeye karar verdi ve çalışmalar dün başladı. Reklam filminde ana tema olarak kemençe ve tulum kullanılması dikkat çekerken, Trabzon'dan birçok oyuncu ve taraftar çalışmada yer aldı. QNB'nin Trabzon'da Trabzonspor ana temalı reklam filmi, bütün dünyada gösterilecek.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
- O gün | Cimbom'dan İngilizce dersi!
Toplam 4
Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 19
Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
Akyazı Stadı’nı dünya tanıyacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.