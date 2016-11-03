 Revizyon kapıda – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Revizyon kapıda

    Revizyon kapıda
    Bordo-mavili takımda Çaykur Rizespor maçında beklenen performansı sergileyemeyen Okay Yokuşlu ile Aytaç Kara arasında forma savaşı yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın orta sahada bir revizyona gitmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın Okay ve Aytaç ile ayrı ayrı görüşme yaptığı ve bazı uyarılarda bulunduğu belirtiliyor.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:26
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