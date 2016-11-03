Revizyon kapıda

Bordo-mavili takımda Çaykur Rizespor maçında beklenen performansı sergileyemeyen Okay Yokuşlu ile Aytaç Kara arasında forma savaşı yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın orta sahada bir revizyona gitmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın Okay ve Aytaç ile ayrı ayrı görüşme yaptığı ve bazı uyarılarda bulunduğu belirtiliyor.