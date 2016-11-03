Revizyon kapıda
Bordo-mavili takımda Çaykur Rizespor maçında beklenen performansı sergileyemeyen Okay Yokuşlu ile Aytaç Kara arasında forma savaşı yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın orta sahada bir revizyona gitmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın Okay ve Aytaç ile ayrı ayrı görüşme yaptığı ve bazı uyarılarda bulunduğu belirtiliyor.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
Toplam 1
Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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