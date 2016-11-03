 Neşeli antrenman – Fotomaç – 03 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Neşeli antrenman

    Neşeli antrenman
    cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki oyuncuların oldukça hırslı olduğu gözlendi. Taktik ağırlıklı idmanda oynanan çift kale maçı kazanan takım büyük sevinç yaşadı, ortaya neşeli görüntüler çıktı.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Neşeli antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.