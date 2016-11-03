Neşeli antrenman
Trabzonspor cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki oyuncuların oldukça hırslı olduğu gözlendi. Taktik ağırlıklı idmanda oynanan çift kale maçı kazanan takım büyük sevinç yaşadı, ortaya neşeli görüntüler çıktı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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