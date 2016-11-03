 Nefes aldırmayın – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Nefes aldırmayın

    Nefes aldırmayın

    Teknik direktör , ’ın hücum oyuncularının boş alan bulamaması için takımdaki savunmacıları özel uyardı.

    Teknik direktör , derbisinde olduğu gibi karşılaşmasından da zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor. Şenol Güneş yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da iyi işlere imza atan Beşiktaş'ın tüm maçlarını analiz eden Yanal, sınavında da siyah-beyazlılar hakkında bol bol not tuttu. Rakiplerinin hücum gücünü yavaşlatmak için orta saha oyuncularına özel sorumluluklar yükleyen bordo-mavili hoca, savunmacılardan da Kara Kartal'ın golcülerine boş alan bırakmamalarını istedi. Derbide forvette kimi oynatacağı konusunda kararsızlık yaşayan Yanal'ın idmanlara göre hareket edeceği öğrenildi. Ancak N'doye bir adım önde.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
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