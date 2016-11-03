Nefes aldırmayın
Teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş’ın hücum oyuncularının boş alan bulamaması için takımdaki savunmacıları özel uyardı.
Teknik direktör Ersun Yanal, G.Saray derbisinde olduğu gibi Beşiktaş karşılaşmasından da zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor. Şenol Güneş yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da iyi işlere imza atan Beşiktaş'ın tüm maçlarını analiz eden Yanal, Napoli sınavında da siyah-beyazlılar hakkında bol bol not tuttu. Rakiplerinin hücum gücünü yavaşlatmak için orta saha oyuncularına özel sorumluluklar yükleyen bordo-mavili hoca, savunmacılardan da Kara Kartal'ın golcülerine boş alan bırakmamalarını istedi. Derbide forvette kimi oynatacağı konusunda kararsızlık yaşayan Yanal'ın idmanlara göre hareket edeceği öğrenildi. Ancak N'doye bir adım önde.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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