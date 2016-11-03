İşte kupa rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu. H Grubu'nda yer alan Trabzonspor'un rakipleri Kızılcabölükspor (TFF 3. Lig 1. Grup, Denizli takımı), Gümüşhanespor (2. Lig Kırmızı Grup) ve Konyaspor oldu. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, Son 16 turuna yükselecek. Bordo-mavililer, ilk maçında Gümüşhanespor'u evinde ağırlayacak.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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