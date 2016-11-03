 İşte kupa rakipleri – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    İşte kupa rakipleri

    İşte kupa rakipleri
    'nda gruplar belli oldu. H Grubu'nda yer alan Trabzonspor'un rakipleri Kızılcabölükspor (TFF 3. Lig 1. Grup, Denizli takımı), Gümüşhanespor (2. Lig Kırmızı Grup) ve Konyaspor oldu. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, Son 16 turuna yükselecek. Bordo-mavililer, ilk maçında Gümüşhanespor'u evinde ağırlayacak.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:24
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