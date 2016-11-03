Ersun Yanal siftah yapmak istiyor
Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde siyah-beyazlı takım karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. G.Saray'ı 1-0 mağlup ederek bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı ilk maçı kazanan bordo-mavililer, sezon başında üçüncü kez göreve getirilen Yanal ile yine galibiyetle dönmenin hesabını yapıyor. Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam yönetiminde daha önce siyah-beyazlılara karşı 5 lig maçında galip gelemedi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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isminiz Sezonu kapatsin
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