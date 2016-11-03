 Ersun Yanal siftah yapmak istiyor – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    siftah yapmak istiyor

    Ersun Yanal siftah yapmak istiyor
    Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak , teknik direktör yönetiminde siyah-beyazlı takım karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. G.Saray'ı 1-0 mağlup ederek bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı ilk maçı kazanan bordo-mavililer, sezon başında üçüncü kez göreve getirilen Yanal ile yine galibiyetle dönmenin hesabını yapıyor. Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam yönetiminde daha önce siyah-beyazlılara karşı 5 lig maçında galip gelemedi.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:27
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