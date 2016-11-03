''Doğru yerdeyim''
Castillo, “Dallas benim gelişmemde yardımcı oldu, minnettarım. Ama hayatım boyunca orada kalamazdım. Kariyerim için Trabzonspor’da olmak güzel” dedi.
Karadeniz ekibinin büyük umutlarla transfer ettiği Castillo, kararından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. İspanya'nın Al Dia gazetesine konuşan Kolombiyalı futbolcu, Dallas kulübünün MLS'e başvurup Trabzonspor'da oynamasına karşı çıktığını hatırlatıp, "Her ne olursa olsun, en doğru kulübe geldim. Dallas benim gelişmemde yardımcı oldu, minnettarım. Ama hayatım boyunca orada kalamazdım. Yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmişti" dedi.
PROBLEMLİ İNSANLAR ÇIKTI
Bazı insanların transferini baltaladığını da söyleyen Castillo, "Bu transfer hem benim hem de kulüp açısından iyiydi. Zaten her iki kulüp anlaştı. Daha sonra bazı problemli insanlar ortaya çıkıp süreci zora soktu. Sonuçta benim açımdan iyi oldu, çünkü kariyerime Avrupa'da devam ediyorum. Milli takım konusunda da, kariyerim konusunda da Avrupa'da olmak önemliydi" ifadelerini kullandı.
DERBİYE YETİŞİYOR
G.Saray derbisinde yaşadığı sakatlığa arka uyluk kas yaralanması tanısı konan Fabian Castillo, uygulanan tedavi programının ardından saha çalışmalarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum ve ligde ise Çaykur Rizespor ile oynanan maçların kadrosunda yer almayan sol kanat oyuncusunun cumartesi günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına kadar hazır duruma gelebileceği bildirildi.
PROBLEMLİ İNSANLAR ÇIKTI
Bazı insanların transferini baltaladığını da söyleyen Castillo, "Bu transfer hem benim hem de kulüp açısından iyiydi. Zaten her iki kulüp anlaştı. Daha sonra bazı problemli insanlar ortaya çıkıp süreci zora soktu. Sonuçta benim açımdan iyi oldu, çünkü kariyerime Avrupa'da devam ediyorum. Milli takım konusunda da, kariyerim konusunda da Avrupa'da olmak önemliydi" ifadelerini kullandı.
DERBİYE YETİŞİYOR
G.Saray derbisinde yaşadığı sakatlığa arka uyluk kas yaralanması tanısı konan Fabian Castillo, uygulanan tedavi programının ardından saha çalışmalarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum ve ligde ise Çaykur Rizespor ile oynanan maçların kadrosunda yer almayan sol kanat oyuncusunun cumartesi günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına kadar hazır duruma gelebileceği bildirildi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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