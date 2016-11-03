 ''Doğru yerdeyim'' – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    ''Doğru yerdeyim''

    ''Doğru yerdeyim''

    Castillo, “ benim gelişmemde yardımcı oldu, minnettarım. Ama hayatım boyunca orada kalamazdım. Kariyerim için ’da olmak güzel” dedi.

    Karadeniz ekibinin büyük umutlarla transfer ettiği Castillo, kararından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. İspanya'nın Al Dia gazetesine konuşan Kolombiyalı futbolcu, kulübünün 'e başvurup 'da oynamasına karşı çıktığını hatırlatıp, "Her ne olursa olsun, en doğru kulübe geldim. Dallas benim gelişmemde yardımcı oldu, minnettarım. Ama hayatım boyunca orada kalamazdım. Yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmişti" dedi.

    PROBLEMLİ İNSANLAR ÇIKTI
    Bazı insanların transferini baltaladığını da söyleyen Castillo, "Bu transfer hem benim hem de kulüp açısından iyiydi. Zaten her iki kulüp anlaştı. Daha sonra bazı problemli insanlar ortaya çıkıp süreci zora soktu. Sonuçta benim açımdan iyi oldu, çünkü kariyerime Avrupa'da devam ediyorum. Milli takım konusunda da, kariyerim konusunda da Avrupa'da olmak önemliydi" ifadelerini kullandı.

    DERBİYE YETİŞİYOR
    G.Saray derbisinde yaşadığı sakatlığa arka uyluk kas yaralanması tanısı konan , uygulanan tedavi programının ardından saha çalışmalarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum ve ligde ise Çaykur Rizespor ile oynanan maçların kadrosunda yer almayan sol kanat oyuncusunun cumartesi günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına kadar hazır duruma gelebileceği bildirildi.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:37
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