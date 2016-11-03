 ''Beşiktaş’ı yeneriz'' – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    ''’ı yeneriz''

    ''Beşiktaş’ı yeneriz''

    Asbaşkan Çubukçu: Futbolcularımız taraftarlarımızın gönlünü rahatlatmak için ’ı yenmek zorunda olduğunu biliyor.

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, maçını şiddetli yağış altında izleyen taraftarlar için kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Çubukçu, Rizespor maçındaki beraberliği beklemediklerini belirterek, " sınavında üst düzey mücadele ortaya koyacağımıza eminim. G.Saray derbisinin ardından Rizespor maçıyla bu seriyi başlatacağımızı düşünüyorduk ama olmadı. Bu yüzden Beşiktaş yeni bir serinin başlangıcı olabileceği için çok önemli. Futbolcularımız taraftarlarımızın gönlünü rahatlatmak için bu maçtan galibiyetle ayrılmak zorunda olduklarını biliyor" dedi.


    Yunus Emre SEL
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:47
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