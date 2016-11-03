''Beşiktaş’ı yeneriz''
Asbaşkan Çubukçu: Futbolcularımız taraftarlarımızın gönlünü rahatlatmak için Beşiktaş’ı yenmek zorunda olduğunu biliyor.
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Çaykur Rizespor maçını şiddetli yağış altında izleyen taraftarlar için kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Çubukçu, Rizespor maçındaki beraberliği beklemediklerini belirterek, "Beşiktaş sınavında üst düzey mücadele ortaya koyacağımıza eminim. G.Saray derbisinin ardından Rizespor maçıyla bu seriyi başlatacağımızı düşünüyorduk ama olmadı. Bu yüzden Beşiktaş yeni bir serinin başlangıcı olabileceği için çok önemli. Futbolcularımız taraftarlarımızın gönlünü rahatlatmak için bu maçtan galibiyetle ayrılmak zorunda olduklarını biliyor" dedi.
Yunus Emre SEL
Yunus Emre SEL
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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