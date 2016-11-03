 Amatörlere destek – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Amatörlere destek

    Amatörlere destek
    , Başkan 'nın sözü ile Trabzon'daki amatör spor kulüplerine destek vermeye başladı. Bordo-mavili yönetim; amatör futbolculara Passolig verilmesi, sağlık odalarının donatılması, 8-12 yaş grupları arasında pilot takım oluşturulması gibi projelerle amatöre destek olmayı ve geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:25
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