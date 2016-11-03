Amatörlere destek
Trabzonspor, Başkan Muharrem Usta'nın sözü ile Trabzon'daki amatör spor kulüplerine destek vermeye başladı. Bordo-mavili yönetim; amatör futbolculara Passolig verilmesi, sağlık odalarının donatılması, 8-12 yaş grupları arasında pilot takım oluşturulması gibi projelerle amatöre destek olmayı ve geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
Toplam 1
Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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