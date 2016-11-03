Adımlarımız koşmaya döner
Fırtına'nın tecrübeli futbolcularından Uğur Demirok, Beşiktaş derbisinde her iki takımın da kazanmak için savaşacağını belirterek, "Bizim havamız bu maçta farklı olacaktır" dedi. Takım içerisinde çok iyi bir ortam olduğunu da vurgulayan Uğur, "Takım olmak çok önemli ve biz bunun adımlarını atıyoruz. Umarım Beşiktaş maçını da kazanırız ve bu yolda attığımız adımlar, koşuya döner" ifadelerini kullandı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
Toplam 1
Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
Adımlarımız koşmaya döner haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.