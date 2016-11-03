 Adımlarımız koşmaya döner – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Adımlarımız koşmaya döner

    Adımlarımız koşmaya döner
    Fırtına'nın tecrübeli futbolcularından Uğur Demirok, derbisinde her iki takımın da kazanmak için savaşacağını belirterek, "Bizim havamız bu maçta farklı olacaktır" dedi. Takım içerisinde çok iyi bir ortam olduğunu da vurgulayan Uğur, "Takım olmak çok önemli ve biz bunun adımlarını atıyoruz. Umarım Beşiktaş maçını da kazanırız ve bu yolda attığımız adımlar, koşuya döner" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:23
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