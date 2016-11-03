''12'den vurmalıyız''
“Transferlerimiz nokta atışı olacak. Girdiğinde takımı taşıyacak isimleri alacağız. İtibar sorunumuz yok Kafamız rahat, zaman da kazandık. Akyazı’yı 5-6 gün sonra görelim. Direkler kalkacak, çim serimi bitecek”
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta; takımın durumu, devre arası transferi ve Akyazı Stadı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. "Bu işler böyle gitmez" diyen Usta, "Kılı kırk yararak ilerlemeye çalışıyoruz. Her türlü pisliği yapanları bir gün çıkıp anlatacağım" ifadesini kullandı. Usta son günlerde basında yer bulan Nuri Şahin haberleri için "Nuri ile hiçbir ilgimiz yok. Yanlış isim dolaşıyor. Bugün gündemimizde transfer yok. Maçlarımız var, takımı rahatsız edemeyiz. Transferi nokta atışı yapacağız. Geldiğinde takımı taşıyacak isimler olacak. İtibar sorunumuz yok. Kafamız rahat, zaman da kazandık. Önce elimizdekini varsayarak öne çıkaracaksın, nokta atışıyla takımı toparlayarak şaha kaldıracaksın. Gaza gelip 'gene olmadı' diyerek elimizdekileri yok sayarsak batarız" dedi.
AKYAZI 5-6 GÜN SONRA
Başkan Usta, Akyazı ile ilgili olarak "Akyazı'yı 5-6 gün sonra görelim. Direkler tamamen kalkmış, çimi serilmiş olacak. Ortaya harika bir eser çıkıyor. Bu statla birlikte yepyeni bir sayfa açılacak. Bu beni en çok heyecanlandıran olaylardan biridir" diye konuştu. Bu arada devre arasında üç takviye yapılmasının gündemde olduğu belirtildi. Savunmanın sağına, stopere, orta sahaya, sağ açık ve hücum hattı için araştırmalar sürüyor. Bu transferler için 10 milyon euro'ya yakın bütçe ayırmayı planlayan yönetimin, takımdan da bazı isimlerle yolları ayırmasının gündemde olduğu öğrenildi.
USTA STADI İNCELEYECEK
Başkan Muharrem Usta, Beşiktaş derbisi sonrası Akyazı Stadı'ndaki çalışmaları inceleyecek. 5 gün içinde çatı direklerinin tamamının sökülüp çim serme işlemlerinin tamamlanacağı belirtilirken, Başkan Usta'nın stattaki son durumu yerinde göreceği öğrenildi. Yetkililerle bir araya gelecek Usta, statla ilgili son bilgileri de almış olacak.
İLKLERİN STADI
UEFA kriterlerine göre 2 bin Lux olan saha aydınlatma kriteri Akyazı'da 3 bin Lux olarak kullanıldı.
Toplam bin 500 araçlık otopark alanı olan Akyazı'da 500 araçlık kapalı otopark da yer alıyor.
4 ana giriş-çıkış olan statta, tribün önlerinde yaklaşık 8 ile 10 metre yürüme mesafesi olacak
ADIM ADIM SANTRAYA
Akyazı Stadı'ndan sorumlu yöneticisi Gökhan Saral, stadın resmi açılışının 18 Aralık olduğunu söyledi. Saral, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak, Akyazı Stadı için 18 Aralık tarihini resmen açıkladılar. Bu demek oluyor ki 18 Aralık'ta resmi açılış yapılacak. Antalyaspor maçı ile biz kulüp olarak açılış yapacağız" dedi. Loca ve kombine satışlarıyla ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Saral, "Locaların yüzde 80'inin satışını gerçekleştirdik. Kombineler maalesef düşük. Bunun nedeni bu aldığımız başarısız sonuçlardır ama satış sürüyor" diye konuştu. Bu arada çim serim işlemi tüm hızıyla devam ediyor.
AKYAZI 5-6 GÜN SONRA
Başkan Usta, Akyazı ile ilgili olarak "Akyazı'yı 5-6 gün sonra görelim. Direkler tamamen kalkmış, çimi serilmiş olacak. Ortaya harika bir eser çıkıyor. Bu statla birlikte yepyeni bir sayfa açılacak. Bu beni en çok heyecanlandıran olaylardan biridir" diye konuştu. Bu arada devre arasında üç takviye yapılmasının gündemde olduğu belirtildi. Savunmanın sağına, stopere, orta sahaya, sağ açık ve hücum hattı için araştırmalar sürüyor. Bu transferler için 10 milyon euro'ya yakın bütçe ayırmayı planlayan yönetimin, takımdan da bazı isimlerle yolları ayırmasının gündemde olduğu öğrenildi.
USTA STADI İNCELEYECEK
Başkan Muharrem Usta, Beşiktaş derbisi sonrası Akyazı Stadı'ndaki çalışmaları inceleyecek. 5 gün içinde çatı direklerinin tamamının sökülüp çim serme işlemlerinin tamamlanacağı belirtilirken, Başkan Usta'nın stattaki son durumu yerinde göreceği öğrenildi. Yetkililerle bir araya gelecek Usta, statla ilgili son bilgileri de almış olacak.
İLKLERİN STADI
UEFA kriterlerine göre 2 bin Lux olan saha aydınlatma kriteri Akyazı'da 3 bin Lux olarak kullanıldı.
Toplam bin 500 araçlık otopark alanı olan Akyazı'da 500 araçlık kapalı otopark da yer alıyor.
4 ana giriş-çıkış olan statta, tribün önlerinde yaklaşık 8 ile 10 metre yürüme mesafesi olacak
ADIM ADIM SANTRAYA
Akyazı Stadı'ndan sorumlu yöneticisi Gökhan Saral, stadın resmi açılışının 18 Aralık olduğunu söyledi. Saral, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak, Akyazı Stadı için 18 Aralık tarihini resmen açıkladılar. Bu demek oluyor ki 18 Aralık'ta resmi açılış yapılacak. Antalyaspor maçı ile biz kulüp olarak açılış yapacağız" dedi. Loca ve kombine satışlarıyla ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Saral, "Locaların yüzde 80'inin satışını gerçekleştirdik. Kombineler maalesef düşük. Bunun nedeni bu aldığımız başarısız sonuçlardır ama satış sürüyor" diye konuştu. Bu arada çim serim işlemi tüm hızıyla devam ediyor.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
Toplam 1
Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
''12'den vurmalıyız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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