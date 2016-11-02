 Turan: Akyazı gurur kaynağımız – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Turan: gurur kaynağımız

    Turan: Akyazı gurur kaynağımız
    Toplu Konut İdaresi Başkanı , " her özelliğiyle bizim gurur kaynağımız olacak" diye konuştu. Turan, "41 bin 461 seyirci kapasiteli statta İtalya'dan gelen çimlerin serilmesine başladık. Serilmeye başlayan çimin geriye kalan 5 bin 300 metrekaresi de geldi. Çimin üzerine hibrit çim çakılacak" ifadesini kullandı.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:34
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