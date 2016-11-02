Turan: Akyazı gurur kaynağımız
Toplu Konut İdaresi Başkanı Ergün Turan, "Akyazı her özelliğiyle bizim gurur kaynağımız olacak" diye konuştu. Turan, "41 bin 461 seyirci kapasiteli statta İtalya'dan gelen çimlerin serilmesine başladık. Serilmeye başlayan çimin geriye kalan 5 bin 300 metrekaresi de geldi. Çimin üzerine hibrit çim çakılacak" ifadesini kullandı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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