 Trabzonspor’dan taktik antrenman – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Trabzonspor’dan taktik antrenman

    Trabzonspor’dan taktik antrenman

    SPOR Toto Süper Lig’in 10’uncu haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise bordo mavililer taktik çalışması gerçekleştirdi.

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:54
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