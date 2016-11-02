Trabzonspor’dan taktik antrenman
SPOR Toto Süper Lig’in 10’uncu haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise bordo mavililer taktik çalışması gerçekleştirdi.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sinan şans bekliyor
Toplam 2
Yorum
sinan linnes linnes ve sinanın öz güvene ihtiyaçı var oynat 5 maç ardarda bak nasıl oluyolar!!
- Yenilmezler
Toplam 14
Yorum
dembaba Guruptanda çıkamayabiliriz bu sene lig şampiyonluğuda kaçabilir ama beşiktaşım doğru yolda yeterki yalnız yürümesinler...
- Yenilmezler
Toplam 14
Yorum
türk beşiktaşlı değilim bu maç beşiktaşın hakkıydı ıyı yerlere gelecegine inanıyorum
Trabzonspor’dan taktik antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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