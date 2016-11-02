Trabzonspor, Yanal ile ilki hedefliyor
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde siyah-beyazlı takım karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Ersun Yanal ile Galatasaray karşısında başarılı sonuçlar alan Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam yönetiminde daha önce siyah-beyazlılara karşı 5 lig maçında galip gelemedi. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.
İlk dönemi
İlk olarak 2007-2008 sezonunun 11. haftasındaki Ankaraspor maçıyla göreve başlayan Ersun Yanal yönetiminde bordo-mavili takım, sezon sonuna kadar Beşiktaş ile ligde bir kez karşılaştı. İstanbul'da oynanan bu karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.
2008-2009 sezonunun 29. haftasına kadar takımı çalıştıran Yanal ile bordo-mavili takım, söz konusu sezonda Beşiktaş ile sahasında 0-0, deplasmanda ise 1-1'lik beraberliği bozamadı.
Böylelikle Yanal'ın ilk döneminde Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 1 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.
İkinci dönemi
Teknik direktör Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 2014-2015 sezonunun 10. haftasındaki Galatasaray maçı öncesi ikinci kez göreve getirilen Ersun Yanal, sezon sonuna kadar 25 hafta görevde kaldı.
Yanal'ın bu döneminde siyah-beyazlılar ile iki kez karşılaşan Karadeniz ekibi, rakibinin cezası nedeniyle Konya'da oynanan maçta 3-0, sahasında 2-0 mağlup oldu.
Trabzonspor, teknik direktör Yanal yönetiminde Beşiktaş karşısında 9 gol yerken, sadece 1 gol kaydetti.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:09
- Temsilcilerimizin maçları saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
vlkn80 Avrupa ile Saat farkının 2 ye çıktığın dan haberin yok herhalde...Maç TR'de olsaydı izlerdin 21.00 de. İzlenecek maçta olsa bari 4 = 0:))
- Yasin kurban mı?
Toplam 25
Yorum
metin oktay Lanet olsun bunun adamliginada topculugunada yaptigin bir hareketini de bir sonlandir yaa sizma zeytin yagi gibi sizma kosulalari iyi yapiyormus sonuc asil sinan gumusun isyan etmesi lazim boyle bir fotbolcu yeteneksizin arkasinda durdugu icin..
- Yasin kurban mı?
Toplam 25
Yorum
Aslan Nazifoğlu Bey, Rikerink neden Serdar Aziz'le, Salih Dursun'la, Yasin Öztekin'le Uğraşıyor.. Hollandalıların hiç birini beğenmiyoruz.. Rikerin Alt Yapıya gitmeli..
Trabzonspor, Yanal ile ilki hedefliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.