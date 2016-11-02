 Trabzonspor, Yanal ile ilki hedefliyor – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Trabzonspor, Yanal ile ilki hedefliyor

    Trabzonspor, Yanal ile ilki hedefliyor

    Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde siyah-beyazlı takım karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

    Galatasaray'ı ligin 8. haftasında deplasmanda 1-0 mağlup ederek bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı ilk maçı kazanan bordo-mavililer, sezon başında üçüncü kez göreve getirilen Ersun Yanal ile İstanbul deplasmanından yine galibiyetle dönmenin hesabını yapıyor.

    Ersun Yanal ile Galatasaray karşısında başarılı sonuçlar alan Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam yönetiminde daha önce siyah-beyazlılara karşı 5 lig maçında galip gelemedi. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

    İlk dönemi

    İlk olarak 2007-2008 sezonunun 11. haftasındaki Ankaraspor maçıyla göreve başlayan Ersun Yanal yönetiminde bordo-mavili takım, sezon sonuna kadar Beşiktaş ile ligde bir kez karşılaştı. İstanbul'da oynanan bu karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

    2008-2009 sezonunun 29. haftasına kadar takımı çalıştıran Yanal ile bordo-mavili takım, söz konusu sezonda Beşiktaş ile sahasında 0-0, deplasmanda ise 1-1'lik beraberliği bozamadı.

    Böylelikle Yanal'ın ilk döneminde Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 1 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

    İkinci dönemi

    Teknik direktör Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 2014-2015 sezonunun 10. haftasındaki Galatasaray maçı öncesi ikinci kez göreve getirilen Ersun Yanal, sezon sonuna kadar 25 hafta görevde kaldı.

    Yanal'ın bu döneminde siyah-beyazlılar ile iki kez karşılaşan Karadeniz ekibi, rakibinin cezası nedeniyle Konya'da oynanan maçta 3-0, sahasında 2-0 mağlup oldu.

    Trabzonspor, teknik direktör Yanal yönetiminde Beşiktaş karşısında 9 gol yerken, sadece 1 gol kaydetti.

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:09
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