Suskun forvetler
Bordo-mavililerin forvetlerinden N'Doye, Trabzonspor'da ilk golünü Galatasaray'a atarken, Muhammet Demir ve Jun Suk henüz siftah bile yapamadı. Karadeniz ekibinin kaydettiği 6 golün ikisi penaltıdan gelirken, Onazi (2), Yusuf Erdoğan, N'Doye, Mehmet Ekici, Uğur Demirok ise birer gol atabildiler.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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