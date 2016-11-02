 Suskun forvetler – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Suskun forvetler

    Suskun forvetler
    Bordo-mavililerin forvetlerinden , 'da ilk golünü Galatasaray'a atarken, Muhammet Demir ve Jun Suk henüz siftah bile yapamadı. Karadeniz ekibinin kaydettiği 6 golün ikisi penaltıdan gelirken, Onazi (2), Yusuf Erdoğan, N'Doye, Mehmet Ekici, Uğur Demirok ise birer gol atabildiler.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:31
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