 QNB’den ‘Haydos’ hediyesi – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    ’den ‘Haydos’ hediyesi

    QNB’den ‘Haydos’ hediyesi

    Katar basını, ONB’nin ’u ’a transfer edeceğini yazdı.

    Devre arası takıma takviye yapmaya hazırlanan 'a müjdeli haberin forma sponsoru 'den geldiği iddia edildi. Katar basınında çıkan haberlere göre QNB, Trabzonspor'a Katar'ın takımında forma giyen forvet ve sağ açık oynayabilen 'u transfer edecek. Al Watan gazetesi, Haydos'un, Trabzonspor'a transferini QNB'nin üstleneceğini ve oyuncuyu bordo-mavili ekibe hediye edeceğini yazdı. Hücum ve gol yollarında sıkıntı çeken bordo- mavili kulübün sağ kanat ve forvete takviye yapması bekleniyor. 'ın bu oyuncuya 'evet' dediği belirtildi.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:34
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