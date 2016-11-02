QNB’den ‘Haydos’ hediyesi
Katar basını, ONB’nin Hasan Al Haydos’u Trabzonspor’a transfer edeceğini yazdı.
Devre arası takıma takviye yapmaya hazırlanan Trabzonspor'a müjdeli haberin forma sponsoru QNB'den geldiği iddia edildi. Katar basınında çıkan haberlere göre QNB, Trabzonspor'a Katar'ın Al Sadd takımında forma giyen forvet ve sağ açık oynayabilen Hasan Al Haydos'u transfer edecek. Al Watan gazetesi, Haydos'un, Trabzonspor'a transferini QNB'nin üstleneceğini ve oyuncuyu bordo-mavili ekibe hediye edeceğini yazdı. Hücum ve gol yollarında sıkıntı çeken bordo- mavili kulübün sağ kanat ve forvete takviye yapması bekleniyor. Ersun Yanal'ın bu oyuncuya 'evet' dediği belirtildi.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
QNB’den ‘Haydos’ hediyesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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