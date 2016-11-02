Mehmet Ekici’nin Çaykur Rize uğuru
Son olarak 2015-16 sezonunun 32'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan ve 6-0 kazanılan maçta bir gol kaydederek 16 maçlık gol özlemini sonlandıran Mehmet Ekici, suskunluğunu yine Rize karşısında bozdu. Son 10 lig maçında gol sevinci yaşayamayan 26 yaşındaki orta saha, 2-2 berabere sonuçlanan Çaykur Rizespor maçında kullandığı penaltı atışında kaleciden dönen topu tamamlayarak, bu sezonda ilk golüne imza attı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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