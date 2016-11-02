 Mehmet Ekici’nin Çaykur Rize uğuru – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    ’nin Çaykur Rize uğuru

    Mehmet Ekici’nin Çaykur Rize uğuru
    Son olarak 2015-16 sezonunun 32'nci haftasında ile oynanan ve 6-0 kazanılan maçta bir gol kaydederek 16 maçlık gol özlemini sonlandıran , suskunluğunu yine Rize karşısında bozdu. Son 10 lig maçında gol sevinci yaşayamayan 26 yaşındaki orta saha, 2-2 berabere sonuçlanan Çaykur Rizespor maçında kullandığı penaltı atışında kaleciden dönen topu tamamlayarak, bu sezonda ilk golüne imza attı.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:38
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