Kartpostal gibi stat

TOKİ tarafından Türkiye'nin deniz doldurularak inşa edilen ilk stadyumu olma özelliğine sahip Akyazı Stadı'nın açılışı için geri sayımla geçildi.

24 Kasım 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Akyazı Stadyumu'nda 10 Kasım'a kadar tüm çalışmaların tamamlanarak ardından test aşamasına geçileceği belirtildi. Ligin 11. haftasında oynanacak Antalyaspor maçına kadar hazır hale getirilmesi planlanan stadyumun saha zeminin düzenlenmesinin ardından çimlendirme çalışmaları yapılıyor. İtalya'dan tır'lar ile getirilen 3 bin metrekare çimin serim işlemi devam ediyor. Yine İtalya'dan 5 bin 300 metrekare çim daha geldi. Çimin yerleştirilmesi hafta sonu bitirildikten sonra 2 gün beklenecek, ardından hibrit çim işlemi de 10 gün içinde tamamlanacak. Dün de çim serme işlemi devam ettirildi ve toplam 7 sıra çim zemine serilmiş oldu.



İLKLERİN STADI AKYAZI?

İlkleri barındıran statta 80 metrekare olan skorboard 7.5 piksel aralığında olmasıyla ülkemizde eşi yok. 10 piksel saha reklam panoları, köşelerni in oval olarak dönmesi özelliği ile de Türkiye'de ilk. 92 bin m2 yeşil alana sahip kompleks içinde 2 bin 200 adet ağaç ile 2 bin 400 adet bitki grubu yer alacak. 41 bin 461 kolutk kapasiteli statta; 2 bin 954 VIP, 196 protokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu bulunuyor.