Kartpostal gibi stat
TOKİ tarafından Türkiye'nin deniz doldurularak inşa edilen ilk stadyumu olma özelliğine sahip Akyazı Stadı'nın açılışı için geri sayımla geçildi.
24 Kasım 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Akyazı Stadyumu'nda 10 Kasım'a kadar tüm çalışmaların tamamlanarak ardından test aşamasına geçileceği belirtildi. Ligin 11. haftasında oynanacak Antalyaspor maçına kadar hazır hale getirilmesi planlanan stadyumun saha zeminin düzenlenmesinin ardından çimlendirme çalışmaları yapılıyor. İtalya'dan tır'lar ile getirilen 3 bin metrekare çimin serim işlemi devam ediyor. Yine İtalya'dan 5 bin 300 metrekare çim daha geldi. Çimin yerleştirilmesi hafta sonu bitirildikten sonra 2 gün beklenecek, ardından hibrit çim işlemi de 10 gün içinde tamamlanacak. Dün de çim serme işlemi devam ettirildi ve toplam 7 sıra çim zemine serilmiş oldu.
İLKLERİN STADI AKYAZI?
İlkleri barındıran statta 80 metrekare olan skorboard 7.5 piksel aralığında olmasıyla ülkemizde eşi yok. 10 piksel saha reklam panoları, köşelerni in oval olarak dönmesi özelliği ile de Türkiye'de ilk. 92 bin m2 yeşil alana sahip kompleks içinde 2 bin 200 adet ağaç ile 2 bin 400 adet bitki grubu yer alacak. 41 bin 461 kolutk kapasiteli statta; 2 bin 954 VIP, 196 protokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu bulunuyor.
İLKLERİN STADI AKYAZI?
İlkleri barındıran statta 80 metrekare olan skorboard 7.5 piksel aralığında olmasıyla ülkemizde eşi yok. 10 piksel saha reklam panoları, köşelerni in oval olarak dönmesi özelliği ile de Türkiye'de ilk. 92 bin m2 yeşil alana sahip kompleks içinde 2 bin 200 adet ağaç ile 2 bin 400 adet bitki grubu yer alacak. 41 bin 461 kolutk kapasiteli statta; 2 bin 954 VIP, 196 protokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu bulunuyor.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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