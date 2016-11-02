 Kartal’a özel taktik – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Kartal’a özel taktik

    Kartal’a özel taktik

    Teknik patron , cumartesi günü deplasmanda oynanacak derbisi için gerekli önlemleri alıyor. Rakibin tüm zayıf yanları ortaya çıkarıldı.

    'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Ersun Yanal, sıkı önlemler alıyor. Çaykur Rizespor maçında yapılan basit hatalar nedeniyle oyuncularına sert uyarılarda bulunan tecrübeli teknik adam, Galatasaray deplasmanında olduğu gibi Beşiktaş karşısında da özel önlemler alacak. Siyah-beyazlı ekibin sezon başından itibaren oynadığı maçların detaylı analizini çıkaran Yanal, rakibin zaafları üzerine göre bir taktik belirleyecek. Bordo- mavili hocanın ağabey konumunda bulunan oyunculara da özel sorumluluklar yükleyeceği ve daha duyarlı olmalarını isteyeceği belirtildi.

    Rakibinin hücum gücünü yavaşlatmak için orta saha oyuncularına da özel görevler veren Yanal, siyah-beyazlı oyunculara boş alan bırakmamasını istedi. Fırtına dün yaptığı idmanda da dar alanda çift kale maç yaptı.

    YANAL: ARIZA GİDERİLECEK
    Süper Lig'in ilk 9 haftasında beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor'da teknik direktör gelecekten umutlu. Tecrübeli hoca, "Geleceği şekillendirmek için doğru plan yapıp o plana sadık kalmalısınız. Tabii o planın içinde arızalı parçalar da olacak. Onları düzelteceksiniz, bazı ayarlar çekeceksiniz" dedi.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:36
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