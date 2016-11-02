Kartal’a özel taktik
Teknik patron Ersun Yanal, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi için gerekli önlemleri alıyor. Rakibin tüm zayıf yanları ortaya çıkarıldı.
Trabzonspor'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Ersun Yanal, sıkı önlemler alıyor. Çaykur Rizespor maçında yapılan basit hatalar nedeniyle oyuncularına sert uyarılarda bulunan tecrübeli teknik adam, Galatasaray deplasmanında olduğu gibi Beşiktaş karşısında da özel önlemler alacak. Siyah-beyazlı ekibin sezon başından itibaren oynadığı maçların detaylı analizini çıkaran Yanal, rakibin zaafları üzerine göre bir taktik belirleyecek. Bordo- mavili hocanın ağabey konumunda bulunan oyunculara da özel sorumluluklar yükleyeceği ve daha duyarlı olmalarını isteyeceği belirtildi.
Rakibinin hücum gücünü yavaşlatmak için orta saha oyuncularına da özel görevler veren Yanal, siyah-beyazlı oyunculara boş alan bırakmamasını istedi. Fırtına dün yaptığı idmanda da dar alanda çift kale maç yaptı.
YANAL: ARIZA GİDERİLECEK
Süper Lig'in ilk 9 haftasında beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal gelecekten umutlu. Tecrübeli hoca, "Geleceği şekillendirmek için doğru plan yapıp o plana sadık kalmalısınız. Tabii o planın içinde arızalı parçalar da olacak. Onları düzelteceksiniz, bazı ayarlar çekeceksiniz" dedi.
Rakibinin hücum gücünü yavaşlatmak için orta saha oyuncularına da özel görevler veren Yanal, siyah-beyazlı oyunculara boş alan bırakmamasını istedi. Fırtına dün yaptığı idmanda da dar alanda çift kale maç yaptı.
YANAL: ARIZA GİDERİLECEK
Süper Lig'in ilk 9 haftasında beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal gelecekten umutlu. Tecrübeli hoca, "Geleceği şekillendirmek için doğru plan yapıp o plana sadık kalmalısınız. Tabii o planın içinde arızalı parçalar da olacak. Onları düzelteceksiniz, bazı ayarlar çekeceksiniz" dedi.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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